替代項 - GoReminders

Podium

Podium

podium.com

透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。

Skeepers

Skeepers

octoly.com

領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

PowerReviews 是一家技術公司，提供的軟體允許品牌和零售商在其電子商務網站上收集、展示和分析不同形式的用戶生成內容 (UGC)。PowerReviews 功能包括產品評級和評論、問答 (Q&A) 、產品採樣、圖像、影片和社交內容以及不同的分析工具，以檢查用戶生成內容的影響並基準產品性能。 PowerReviews 總部位於芝加哥，在倫敦設有辦事處，為 EMEA 市場提供服務。

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel 是首屈一指的遠端視訊擷取平台，可供企業擷取、回應、分析和分享客戶的視訊。 VideoPeel 幫助企業將用戶生成的影片內容量增加 10 倍，從而將轉換率、流量、滿意度和消費者洞察提高 20% 以上。

Trustable

Trustable

trustable.ai

讓您的客戶為您進行銷售。 Trustable 讓您可以輕鬆收集客戶的文字和影片推薦。在一個平台上管理社交證明和忠誠度計劃。

Tagembed

Tagembed

tagembed.com

Tagembed 是一個社群媒體聚合器，它收集並顯示來自任何社群媒體網路（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入勝的用戶生成內容。然後，精選的內容透過小部件嵌入為您網站上的客製化社交牆。

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...

Experience.com

Experience.com

experience.com

自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。

JustReview

JustReview

justreview.co

嵌入來自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的評論。 Airbnb、沃爾瑪、速賣通、Capterra、Product Hunt、黃頁、Google 購物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需幾秒鐘即可訪問您的網站！

Feefo

Feefo

feefo.com

Feefo 是全球最大的經過驗證的買家評論平台。 我們協助全球企業收集真實、經過驗證的客戶評論和見解，幫助您改善產品和客戶體驗。

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。

Stamped

Stamped

stamped.io

為您的電子商務商店利用產品評論和客戶獎勵的力量。提高銷售額和客戶保留率最簡單的方法。

Sendlane

Sendlane

sendlane.com

透過電子郵件和簡訊為 BigCommerce 提供卓越的電子商務客戶體驗。

xSellco

xSellco

xsellco.com

xSellco 回饋透過要求滿意客戶的評論來幫助您獲得正面回饋。該軟體可讓您在正確的時間向正確的客戶要求對正確產品的回饋，從而提高您在 Amazon、eBay 和 Trustpilot 上的賣家評級。根據 SKU、產品類型、準時交貨、目的地等因素客製化針對訂單的回饋請求，以便您可以增加正面評價、促進銷售並發展您的業務！更好的回饋，更好的銷售！

WizVille

WizVille

wizville.com

WizVille 將客戶體驗轉變為成長引擎！我們的平台使所有員工能夠在售前、售中和售後的所有聯絡管道上參與優化客戶體驗，從而獲得更多忠誠的促銷客戶。平均而言，我們的客戶每年獲得 10% 的 NPS，並將他們在公共客戶評論平台上的評分提高 20%。

Videowise

Videowise

videowise.com

Videowise 是一個電子商務視訊平台，可幫助品牌和零售商在線上商店上創建互動式和可購物的視訊體驗，以提高參與度和轉換率。與傳統視訊平台不同，Videowise 提供以商業為中心的視訊基礎設施，可保護頁面速度、透過自動化節省商家時間，並透過進階視訊分析提供更多見解。使用 Videowise 的向上滑動視訊播放列表，品牌和零售商可以透過互動式產品發現來吸引購物者，並更好地傳達其產品的價值主張，從而不可避免地推動銷售成長。

TrustLoop

TrustLoop

trustloop.co

TrustLoop 透過讓 SaaS 產品和小型企業捕捉客戶回饋而無需擔心負面的公眾評論，從而獲得更多 5 星級評論。我們的專有技術使業主能夠公開獲得正面的評論，而建設性的回饋則保密。

TestFreaks

TestFreaks

testfreaks.com

TestFreaks 與 HP、Electrolux、Brother 和 LG 等全球品牌以及各大洲的線上和線下零售商合作。 TestFreaks 提供匯總評論、評級和影片內容，以及用於收集、審核和管理 UGC、賣家評級和問答的主動解決方案。 TestFreaks 在審核領域擁有 10 多年的經驗，提供市場上價格最具競爭力的解決方案之一。 TestFreaks 在北歐、中東、澳洲和其他地區擁有巨大的影響力，是零售商和客戶都可以信賴的品牌。

ReviewSpreader

ReviewSpreader

reviewspreader.com

ReviewSpreader 協助企業從客戶產生重要的回饋和評論。

Revain

Revain

revain.org

用戶評論和推薦，包括最佳產品的即時照片和視頻，例如：電子、時尚、美容、家居和廚房等。

RealReviews.io

RealReviews.io

realreviews.io

我們是一支專注的團隊，致力於為明智的決策提供可靠的資訊。憑藉技術、數據分析和服務方面的專業知識，我們確保準確的見解。我們的平台促進分享和支持，倡導 realreviews.io 的透明度。

OnVoard

OnVoard

onvoard.com

OnVoard 是一款一體式電子商務行銷平台，可協助您以最少的工作增加商店收入。

GetReview

GetReview

getreview.com

使用 GetReview 影片小工具升級您的網站。增加銷售額並建立對您企業的信任。

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

WebCatalog is part of the WebCatalog family of brands:

WebCatalog
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策