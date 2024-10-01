替代項 - GoProfiles
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh)（以前稱為 Microsoft Office Visio）是一款圖表和向量圖形應用程序，屬於 Microsoft Office 系列。該產品於 1992 年首次推出，由 Shapeware Corporation 製造。它於 2000 年被微軟收購。
Zoho People
zoho.com
精心打造一支更快樂的員工團隊。 當您照顧您的員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招募、入職和出勤管理到時間追蹤和評估，我們一應俱全。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Lucid
lucid.app
Lucid 視覺協作套件是一個完整的平台，適合想要進行視覺協作的團隊，無論他們身在何處或如何運作。虛擬白板、智慧圖表和雲端視覺化使組織能夠將計劃從最初的想法到成功交付。 Lucid Visual Collaboration Suite 受到 180 多個國家/地區數百萬用戶的使用，並受到 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile 等世界領先組織的信賴。 Lucid Software 成立於 2010 年，一直在快速發展，是 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行業領導者的合作夥伴。
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Gather
gather.town
Gather 幫助分散式團隊建立虛擬工作空間，將每個人聚集在一起。無論您是在會議中協作、與同事協作，還是在某人的數位辦公桌前停留，與您的團隊的聯繫都變得輕鬆且充滿活力。無論您的團隊成員身在何處，高頻寬工作和文化創作都會發生。建立牢固的遠距關係不再需要安排會議。加入全球超過 1000 萬透過 Gather 聯繫的人，打造您的遠距團隊喜愛的文化。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台。它使團隊能夠在同一視覺空間中從構思到規劃和執行。直觀地將想法添加到各種框架、映射流程、流程或整個組織，創建技術架構文檔，該平台附帶的 10,000 多個模板具有無限的可能性。
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw 是一款統一的視覺化應用程序，它將圖表繪製、白板和資料視覺化結合到企業友好的解決方案中。作為一個團隊即時規劃、執行和審查在無縫工作空間中與您的團隊合作，讓您將自由形式的腦力激盪與其他視覺效果結合。建立簡報品質文件 使用直覺的工具和範本建立從流程圖到平面圖的各種圖表。可視化資料從資料生成圖表並將資料新增至形狀以增強現有的視覺效果。您可以連接到 AWS 或 Azure 配置，從 Active Directory 產生組織結構圖，或匯入 Jira 資料以啟動腦力激盪會議。 SMARTDRAW 是企業的簡單選擇 - 輕鬆授權：SmartDraw 的網站授權可讓您以低廉的固定價格覆蓋整...
BrightHR
brighthr.com
了解最受歡迎的中小企業人力資源軟體和支援服務。透過人力資源建議、員工福利甚至打卡應用程序，立即了解 BrightHR 如何為您節省時間、金錢和精力。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta 透過可靠的人力資源軟體為企業提供先進的線上管理系統來管理出席和員工薪資。立即嘗試！ Mekari Talenta 是一款系統全面的線上人力資源應用程式；人力資源運作變得更加有效和有效率。現在就來嘗試吧！
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驅動的內部網路，在 Google Workspace 組織中排名第一。我們創造數位家庭，讓組織保持聯繫並透過消除資訊混亂、提供結構化知識管理和團結一致來提高效率。我們為每位客戶打造獨特的數位家庭，並為他們提供克服內部營運挑戰的空間。然後，我們將其與我們的人工智慧功能分層，這些功能可以直觀地學習並與公司和每個用戶一起成長，自動化手動、耗時的流程，並透過快速、智慧的資訊發現來創建組織一致性。