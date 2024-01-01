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GoodVision 是一款由人工智慧驅動的工具，專為智慧城市的交通建模者和測量者而設計。它為交通項目的各個階段提供自動化工具，包括人工智慧交通數據收集、交通建模和即時交通控制。 透過 GoodVision，使用者可以輕鬆收集用於調查的交通數據，並受益於自動交通模型校準，從而節省體力勞動時間。 該工具還為交通控制系統即時提供詳細、準確的交通事件。 這有助於解決導致空氣污染、事故和重大經濟損失的城市交通擁堵問題。交通管理已成為全球市政當局面臨的一個至關重要且複雜的問題。 它因其創新能力和對成功研究項目的貢獻而受到讚揚。該工具被認為是先進、快速、可靠的，並提供視覺化表示，有助於各種行動流程的數據解釋。 該公司還提供部落格、案例研究和幫助入口網站等資源。它受到各個組織的信任，並允許用戶訂閱其新聞通訊以獲取最新的更新和新聞。 隱私權政策和服務條款也可在其網站上找到。

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