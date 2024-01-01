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Godmode 是一個存取 autoGPT 和 BabyAGI 自動化功能的網路平台。人工智慧代理仍處於起步階段，但它們的能力正在快速成長，我們希望 Godmode 能讓更多人即使在這個早期階段也能利用自主人工智慧代理。 Godmode 受到 Auto-GPT 和 BabyAGI 的啟發，支持 GPT-3.5 和 GPT-4。 Godmode 是 @_Lonis_ 和 @emilahlback 的專案。加入我們的 Discord 伺服器來取得協助、討論專案並取得更新通知。

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