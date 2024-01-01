替代項 - GoCardless
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是領先的訂閱計費軟體，為 2000 多家 SaaS 企業提供端到端定期計費、訂閱管理和自動發票。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
Adapty
adapty.io
應用程式內訂閱的一體化服務。利用 iOS、Android、React Native、Flutter、Unity 和 Web 支援來開發、優化和發展應用程式。
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
PaySimple
paysimple.com
登入您的 PaySimple 帳戶。沒有帳戶？註冊即可開始在線上接受付款、自動計費和開立發票，並建立安全的客戶資料庫。
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
Cashfree
cashfree.com
數位印度的支付。為成長型企業收款和付款的最快、最簡單的方式
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一個用於運行可擴展訂閱業務的一體化平台。它包括 B2B 公司的訂閱管理、訂閱計費、付款、財務和訂閱儀表板。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家僅在美國提供線上支付系統和行動支付網路的電子商務公司。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
RevenueCat
revenuecat.com
應用程式內訂閱變簡單。 RevenueCat 可以輕鬆實施和管理應用程式內訂閱、分析客戶資料以及增加 iOS、Android 和 Web 上的經常性收入。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一組收款工具，可直接在您的企業已使用的系統內運作。
Regpack
regpack.com
註冊、收費和管理您的客戶。 Regpack 是一種入職解決方案，可讓組織在線上註冊並為其服務收費。
Trustly Personal
trustly.com
無憂銀行付款。更簡單、更安全的付款方式。 直接從您的銀行帳戶進行或接收線上付款。只需從商家的網站/應用程式快速登入您的銀行即可。無需下載應用程序，無需手動輸入，無需建立帳戶。
Qonversion
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針對行動優先公司的訂閱數據平台。 跨平台訂閱基礎架構、A/B 測試、收入分析、參與自動化和整合全部集中在一處，以更快地發展您的應用程式。
Adyen
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單一解決方案中的端到端支付、資料和財務管理。了解金融科技平台，幫助您更快實現您的抱負。