替代項 - GoCardless

WePay

wepay.com

WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。