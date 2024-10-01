替代項 - Go1
Physics Wallah
physicswallah.live
物理就是愛。現場課程、視訊講座、測試系列、講座筆記、帶有最佳問題的主題明智作業、動態練習等等。
Udemy
udemy.com
Udemy, Inc. 是一個針對專業成人和學生的美國線上學習平台。它由 Eren Bali、Gagan Biyani 和 Oktay Caglar 於 2010 年 5 月創立。 截至 2020 年 1 月，該平台擁有超過 3500 萬名學生和 57,000 名教師，以超過 65 種語言教授課程。課程報名人數已超過 4 億人。學生和教師來自 180 多個國家，其中 2/3 的學生位於美國境外。有些課程會產生技術認證學分。 Udemy 特別努力吸引企業培訓師為其公司員工創建課程。截至 2020 年，網站上有超過 13 萬門課程。愛爾蘭都柏林；安卡拉，土耳其；聖保羅，巴西；和印第安納州古爾...
Coursera
coursera.org
Coursera 是一個全球性線上學習平台，由史丹佛大學電腦科學教授 Andrew Ng 和 Daphne Koller 於 2012 年創立，提供大規模開放式線上課程 (MOOC)、專業課程、學位課程、專業課程和大師課程。 Coursera 與大學和其他組織合作，提供各種學科的線上課程、認證和學位，例如工程、數據科學、機器學習、數學、商業、金融、電腦科學、數位行銷、人文、醫學、生物學、社會科學等。
Testbook
testbook.com
歡迎造訪 Testbook.com - 最值得信賴的競爭性考試準備網站。透過 26000 多次模擬考試和現場輔導，為銀行、SSC、鐵路、GATE、UPSC 等考試做好準備。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化平台，透過提供簡單的解決方案，將他們的熱情、技能和經驗轉化為多樣化的收入來源，幫助創作者和企業家建立成功的線上業務。借助 Kajabi，任何人都可以建立豐富的線上課程、提供獨家會員資格、發展繁榮的社區、創建免費或訂閱播客、開發個人化的輔導體驗等等。借助 Kajabi，他們還可以獲得強大的分析、無縫的銷售和行銷工具、便利的付款選項以及無與倫比的客戶服務、教育和社群。
edX
edx.org
造訪來自全球 140 個領先機構的 2000 個免費線上課程。獲得新技能並獲得結業證書。今天加入。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗學院是一家美國非營利教育組織，由薩爾曼汗 (Salman Khan) 於 2008 年創建，目標是創建一套幫助教育學生的線上工具。該組織以影片的形式製作簡短的課程。其網站還包括供教育工作者使用的補充練習和材料。所有資源均免費提供給網站和應用程式的使用者。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning 應用程式讓專業人士和學生學習最需要的技能，幫助他們取得職業成功。該應用程式提供以下方面的免費線上課程：
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是領先的線上學習平台，可協助組織提高學習者的參與度並培養他們當前和未來所需的技能。該圖書館擁有由 Lynda.com 的現實世界專家教授的 16,000 多門課程，並且每週新增 50 多門新課程，始終提供最熱門的商業、技術和創意內容。 LinkedIn Learning 借鑒 6 億多 LinkedIn 會員的見解，也提供個人化推薦，將學習者與最相關的線上學習資源連結起來。欲了解更多信息，請訪問 http://learning.linkedin.com。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一項美國電子書和有聲書訂閱服務，包含 100 萬本書。 Scribd 在其開放發布平台上託管了6000 萬份文件。支持風險投資。 Scribd 的電子書訂閱服務可在 Android 和 iOS 智慧型手機和平板電腦以及 Kindle Fire、Nook 和個人電腦上使用。訂戶每月可以無限量地訪問1,000 家出版商的圖書，包括Bloomsbury、Harlequin、HarperCollins、Houghton Mifflin Harcourt、Lonely Planet、Macmillan、Perseus Book Group、Simon & Schuster、Wiley 和...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare 是一個位於美國的線上學習社區，提供教育影片。這些課程未經認證，只能透過付費訂閱獲得。課程主要涵蓋創意工作，少量商業和創業課程。 大多數課程都專注於互動，其主要目標是透過完成專案來學習。
Codecademy
codecademy.com
學習您想要的工作所需的技術技能。作為線上教育和學習程式設計領域的領導者，我們已經使用經過測試的課程和互動式學習環境為超過 4500 萬人提供了教學。從 HTML、CSS、JavaScript、SQL、Python、資料科學等開始。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一個由程式設計師為程式設計師量身打造的平台，提供豐富的資源來掌握程式設計技能。 Programiz 受到全球超過 5,000 萬愛好者的信賴，是業界的開拓者，幫助學習者在程式設計方面取得優異成績。我們明白了──編碼很難。但透過正確的方法，您可以輕鬆學習。 Programiz PRO 將為您指引正確的道路。該平台提供了學習編碼的實踐方法 - 解決挑戰和建立專案。透過 PRO，您可以獲得 - 認證：您將獲得專業認證，幫助您提升 LinkedIn 個人資料和履歷。 - 實作學習：從頭開始學習程式設計概念，並透過互動挑戰、測驗和圖書館管理系統等現實項目以及石頭剪刀布和井字棋等遊戲來...
Simplilearn
simplilearn.com
來自 150 多個國家的超過 200 萬名學習者；每月 1500 場直播課程，85% 的學習者表示職業受益 - Simplilearn 是當今世界排名第一的數位技能學習線上訓練營。 從角色匹配的學習路徑和大學合作專案到初學者免費課程，只需點擊一下滑鼠即可獲得世界一流的學習和職業成功！
Brilliant
brilliant.org
Brilliant 的使命是激勵和培養人們實現 STEM 目標——一個人、一個問題、一次一小部分的學習承諾。我們讓優秀的教師透過簡短的互動學習體驗來闡明數學、科學和工程的靈魂。我們的課程探索塑造我們世界的規律，並將數學和科學從令人恐懼的事物提升為引導發現的令人愉快的體驗。我們的目標是培養一個充滿更好學習者、思考者和問題解決者的世界。
DataCamp
datacamp.com
什麼是 DataCamp for Business？ DataCamp 是學習數據和人工智慧、透過數據進行協作以及招募做好就業準備的人才的首選平台。 DataCamp for Business 可為您的整個組織提供重要的資料和 AI 技能，無論您的起點為何。結合世界上最受歡迎的技術和技能，為 2-10K+ 的團隊提供支援。透過針對各個層級的 460 多個數據和 AI 課程進行主動學習，幫助您的團隊建立信心和技能。針對您公司的特定需求建立量身定制的數據學院。提高生產力、投資報酬率和數據驅動的決策。全球領先的數據和 AI 課程：幫助您的團隊使用業界最深度的學習課程（包括 Python、SQL、R、...
Mighty Networks
mightynetworks.com
最受創作者和企業家歡迎的一體化社群平台。 2023 年創作者收入將達到 3.7 億美元 ✨ 使用 Mighty，您可以在 iOS、Android 和 Web 上以您自己的品牌將您的課程、會員資格和優惠整合到強大的社區中。 Mighty 是不同的——一個由新型創新無代碼「空間」組成的社群平台，它不僅可以聊天，還可以選擇內容、課程、商業和社群功能。為什麼這很重要？因為有了 Mighty，您現在可以設計內容、課程、商業和社區並將其擴展為文化。文化是圍繞品牌建立參與度、成長、忠誠度和興奮度的最簡單方法。可能性是無限的。我們拭目以待，看看您將使用 Mighty 建造什麼。
BYJU'S
byjus.com
歡迎來到 BYJU'S - 學習應用程序，印度最大的線上學習計劃！該應用程式完美融合了引人入勝的影片課程和個人化學習，旨在幫助學生以深入且易於掌握的方式練習、學習和理解概念。
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一個學習創新平台，旨在幫助您創建高度個人化的體驗，大規模釋放學習者的潛力。 Brightspace 專為人生各階段的學習而打造－從上學初期到高等教育及以後。 - K-12：創造學生和家長喜愛的現代靈活的學習體驗。 - 高等教育：打造高度個人化的學習體驗，釋放潛能。 - 企業：為員工、顧客或合作夥伴提供培訓。 - 協會：將教育和培訓轉化為您的競爭優勢。數位化您的課程透過易於使用的技術輕鬆實現課堂體驗現代化，並採用當今最佳學習管理系統中常見的數位工具。優化您的成果開始輕鬆、大規模地實施個人化學習體驗。在數...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc. 是一家美國教育科技公司，總部位於加州聖克拉拉。它提供數位和實體教科書租賃、教科書解決方案、線上輔導和其他學生服務。擁有2.9 Chegg 服務的百萬訂戶。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 追蹤並過濾技術的趨勢和進步，透過 O’Reilly 學習平台分享專家從業人員的見解。因此，您可以獲得解決棘手問題所需的答案 - 從一行程式碼到學習新工具或技術。
Perlego
perlego.com
透過 Perlego 的線上學術資源和工具圖書館，受到全世界學生的信賴。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
Udacity
udacity.com
Udacity 隸屬於埃森哲，是人才轉型領域的市場領導者，透過培養就業就緒的數位人才來改變生活、企業和國家。消除人工智慧、資料科學、機器學習、雲端、網路安全等數位技術的人才缺口。培養做好就業準備的人才，以加速您最關鍵的計劃，釋放推動成長的創新。如需了解更多信息，請訪問 udacity.com/enterprise/overview
Teachable
teachable.com
創建線上課程和輔導服務。將您的經驗和專業知識轉化為蓬勃發展的知識業務。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Preply
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Preply Business 為公司提供由經過認證的語言導師提供的一對一線上課程。透過 Preply，員工可以根據自己的特定需求選擇導師，按照靈活的時間表學習，並在課間使用個人化材料進行練習。我們建立了一支由專業導師和方法論專家組成的團隊，培訓您的員工流利地說英語、法語、西班牙語和其他語言。賦予您的團隊使用商業語言的能力，發揮全球影響力