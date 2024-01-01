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Gnod是一款基於人工智慧的工具，旨在幫助用戶發現音樂、藝術、文學、電影和產品等各個領域的新內容。該平台使用先進的演算法根據用戶的興趣和偏好推薦樂團、藝術家、作家、電影和產品。 平台提供音樂地圖、文學地圖、電影地圖、搜尋引擎對比等多個項目，以遊客為導向，幫助使用者導航和探索自己的興趣。 Gnod 還提供了一個圖表，以一種新穎且引人入勝的方式呈現產品的視覺表示。用戶每次使用平台時都可以選擇搜尋引擎，以獲得更好、更個人化的搜尋結果。 Gnod 每月吸引超過 30 萬名用戶，並且不斷擴大其用戶群。 Gnod 由 Marek Gibney 創建，圍繞他對人工智慧和新用戶介面的興趣構建其服務。 總體而言，Gnod 為所有類型的內容發現提供了一站式服務，提供了獨特的用戶體驗，幫助用戶探索和發現新事物。

網站： gnod.com

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