Glossika
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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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一直在學習，但仍然不會說你的目標語言？ 一個五歲的孩子已經說了近百萬句話。正是這種重複，而不是教科書或文法練習，導致了自然的言語。 Glossika 按結構和難度對自然語言進行排序，為語言學習者提供任何兩種語言之間的記憶、發音和流利技能。
網站： ai.glossika.com
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