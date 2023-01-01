一直在學習，但仍然不會說你的目標語言？ 一個五歲的孩子已經說了近百萬句話。正是這種重複，而不是教科書或文法練習，導致了自然的言語。 Glossika 按結構和難度對自然語言進行排序，為語言學習者提供任何兩種語言之間的記憶、發音和流利技能。

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