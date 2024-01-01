替代項 - Glitch
instagram.com
Instagram（通常縮寫為IG 或Insta）是Facebook 旗下的美國照片和影片分享社群網路服務，由Kevin Systrom 和Mike Krieger 創建，最初於2010 年10 月在iOS 上推出。Android 版本於2012 年4 月發布，隨後又推出了2012 年11 月推出功能有限的桌面介面，2014 年6 月推出Fire OS 應用程序，2016 年10 月推出Windows 10 應用程式。該應用程式允許用戶上傳可使用過濾器進行編輯並按主題標籤和地理標記進行組織的媒體。貼文可以公開分享或與預先批准的追蹤者分享。用戶可以按標籤和位置瀏覽其他用戶的內容並查看趨勢內容。用...
facebook.com
Facebook（風格化為facebook）是位於加州門洛帕克的美國線上社群媒體和社群網路服務，也是同名公司Facebook, Inc. 的旗艦服務。它由馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg) 與哈佛由大學的同學和室友共同創立。愛德華多·薩維林、安德魯·麥科勒姆、達斯汀·莫斯科維茨和克里斯·休斯。 創辦人最初將 Facebook 會員資格限制為哈佛學生。會員資格先擴展到哥倫比亞大學、史丹佛大學和耶魯大學，然後擴展到其他常春藤盟校、麻省理工學院和波士頓地區的高等教育機構，然後是其他各種大學，最後是高中生。自 2006 年以來，任何聲稱年滿 13 歲的人都可以成為 Facebook 的註...
X
x.com
X（原 Twitter）是一種線上社交媒體和社交網路服務，由美國公司 X Corp. 經營，該公司是 Twitter, Inc. 的繼任者。 Twitter 是美國的微博和社交網路服務，用戶可以在其上發布稱為「推文」的訊息並與之互動。註冊用戶可以發布、按讚和轉發推文，但未註冊用戶只能閱讀推文。使用者透過網站介面、簡訊服務 (SMS) 或其行動裝置應用軟體（「應用程式」）造訪 Twitter。 Twitter, Inc. 總部位於加州舊金山，在全球設有超過 25 個辦公室。推文最初限制為 140 個字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 語言的推文長度增加了一倍，達到 280 個。大多...
pinterest.com
Pinterest 是一項美國圖像共享和社交媒體服務，旨在使用圖像以及小規模的動畫 GIF 和影片（以插板的形式）在萬維網上保存和發現資訊（特別是「想法」）。該網站由 Ben Silbermann、Paul Sciarra 和 Evan Sharp 創建，截至 2020 年 8 月每月活躍用戶超過 4 億。該網站由總部位於舊金山的 Pinterest, Inc. 運營。
Snapchat
snapchat.com
Snapchat 可讓您輕鬆與朋友交談、查看世界各地的故事以及探索「發現」中的新聞。活在當下，生活會更有趣！ Snapchat 是 Snap Inc.（最初為 Snapchat Inc.）開發的美國多媒體即時通訊應用程式和服務。Snapchat 的主要功能之一是圖片和訊息通常只能在短時間內被收件人存取。
reddit.com
Reddit（其標誌為 reddit）是美國社群新聞聚合、網路內容評級和討論網站。 註冊會員向網站提交內容，例如連結、文字貼文和圖像，然後由其他會員投票贊成或反對。貼文按主題組織到用戶創建的名為“subreddits”的板塊中，涵蓋各種主題，如新聞、政治、科學、電影、視頻遊戲、音樂、書籍、體育、健身、烹飪、寵物和圖像共享。獲得更多贊成票的提交內容會出現在其 Reddit 子版塊的頂部，如果收到足夠的讚成票，最終會出現在網站的首頁。儘管有嚴格的規則禁止騷擾，Reddit 的管理員還是花費了大量資源來管理該網站。根據Alexa Internet 的數據，截至2020 年5 月，Reddit 名列...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（風格化為 tumblr，發音為“tumbler”）是一家美國微博和社交網站，由 David Karp 於 2007 年創立，目前由 Automattic 所有。該服務允許用戶將多媒體和其他內容發佈到簡短的部落格。用戶可以關注其他用戶的部落格。部落客還可以將他們的部落格設為私有。對於部落客來說，網站的許多功能都是透過「儀表板」介面存取的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 擁有超過 4.75 億個部落格。 截至 2016 年 1 月，該網站每月訪問量超過 5 億，到 2019 年 8 月降至少於 4 億。
Instapaper
instapaper.com
Instapaper 是一項書籤服務，允許保存網頁內容，以便以後可以在不同的裝置（例如電子閱讀器、智慧型手機或平板電腦）上「閱讀」。該服務由 Marco Arment 於 2008 年創立，截至 2011 年底擁有約 200 萬用戶。2013 年 4 月，Marco 將多數股權出售給 Betaworks，並於 2016 年中期被 Pinterest 收購。 2018 年 7 月，Instapaper 的所有權從 Pinterest 轉移至新成立的公司 Instant Paper, Inc。過渡於 2018 年 8 月 6 日完成。
Meetup
meetup.com
尋找舉辦線上或面對面活動的團體，並結識當地社區中與您有共同興趣的人。
SlideShare
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透過世界上最大的專業內容共享社群發現、分享和展示簡報和資訊圖表。
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BuzzFeed 提供突發新聞、重要新聞、測驗、影片、名人新聞、美味佳餚影片、食譜、DIY 技巧以及您想與朋友分享的所有熱門話題。版權所有 BuzzFeed, Inc. 保留所有權利。
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Social Inviter enables the user to import contacts, import friends, send the message and post content to social networks in clicks.
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