Gliglish 是一款基於人工智慧的語言學習工具，旨在幫助您透過主動說話和互動來提高語言技能。它允許您與人工智慧老師交談並進行現實生活中的角色扮演，從而提供身臨其境的學習體驗。 此方法著重於提升口語和聽力技能，幫助使用者更像母語人士一樣說話。 Gliglish 可以隨時隨地訪問，使其能夠靈活地進行一致的日常語言練習。 該工具支援多種語言，允許用戶學習世界各地的不同方言。 Gliglish融合了與ChatGPT類似的AI技術，提供智慧人工智慧、建議主題、可調式語速、多語言語音辨識等功能。 它還提供有關您的文法、單字或句子翻譯以及發音分析的回饋。該工具提供基於訂閱的模式，用戶可以在月度和年度計劃之間進行選擇，以無限制地存取其功能，並在高峰時段優先存取。

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