GliaStudio 是一個自動化影片平台，讓團隊能夠透過短影片傳播內容。它利用人工智慧技術，在幾分鐘內將文章轉換為影片。 它具有自動文字摘要功能，可將冗長的文字壓縮為簡短的摘要；豐富的媒體資源，可透過各種媒體資產進行視覺化；以及品牌主題和功能，可自訂以實現一致的品牌推廣。 GliaStudio 還允許用戶騰出 50% 的內容創作者時間，以便他們能夠從事更多定性工作。借助 GliaStudio，團隊可以在幾分鐘內根據新聞內容、社交貼文、現場體育賽事和統計數據生成視頻，並將視頻製作量提高 10 倍。 GliaStudio受到Tiktok、KKBOX、YOUKU、PIXNET、Business NEXT、ZHIBO等有影響力的發布商的信賴。它還提供免費訪問高品質媒體資產的機會。

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