替代項 - Glew
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的費用銷售數位產品。 Sellpass 是一個用於啟動、營運和發展數位業務的一體化平台——從軟體到社群以及其他一切。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前稱為 Luminati Networks）：資料收集基礎架構。財富 500 強公司使用的代理商網路和資料收集工具
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 透過讓行銷和客戶資料具有可操作性，並專注於保留率和更高的 CLTV，幫助電子商務品牌成長。這些工具包括即時報告、客戶資料庫、細分、電子郵件行銷和自動化。主要電子商務平台的整合是無縫的。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Springbot
springbot.com
電子郵件行銷。付費廣告。一起在一個平台上。 Springbot 讓不斷發展的電子商務企業能夠在單一平台上管理其電子郵件行銷和付費廣告。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並利用一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是線上企業用來立即修復漏洞並增加收入的秘密武器。該平台闡明了現場消費者旅程的每一步，並使用機器學習來顯示隱藏的摩擦點並對其進行優先排序——為收入領導者提供了熱追蹤導彈，以立即識別導致轉換率下降和收入損失的問題。 • 識別影響線上轉換的關鍵問題（即時） • 優先考慮需要立即關注的項目（基於收入損失和受影響的用戶） • 使用Webeyez 基於數據的見解快速執行SaaS 平台提供每個事件的即時報告和警報，同時也衡量對線上轉換和實際收入損失的財務影響（$$）。 Webeyez 提供每個活動的會話錄音和完整技術細節。 Webeyez 實作是無縫的，結果是立竿見影的（Magento、Wo...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台映射匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Sale...
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款專門針對電子商務公司的軟體，用於追蹤和歸因您的所有行銷活動（多通路）。使用革命性的追蹤技術，無需建模或 Google Analytics 即可追蹤用戶 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各種詳細的儀表板，提供對每個管道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）效能的不同見解，並將所有這些管道整體整合在一起並透明地呈現客戶旅程。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一種基於第一方 cookie 的廣告追蹤解決方案。在一處追蹤和歸因轉化、收入和事件。預訂免費演示以查看真正的投資回報！
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒體公司和品牌的終極行銷自動化平台。我們全面的工具套件，包括資料管理、報告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
WhatSales
whatsales.io
WhatSales 是一個簡單、易於使用且友好的網頁儀表板和應用程序，可幫助您回答賣家問題！ WhatSales 的目標是幫助您做出更明智的銷售決策。
TrackBee
trackbee.io
TrackBee 是一款一體化追蹤解決方案，用於優化行銷活動並增強業務規模。我們專注於準確且可操作的數據，使用戶能夠在更高層級上追蹤、衡量和增強活動。在 TrackBee，我們透過確保 100% 追蹤廣告資料並將這些資訊發送回 Facebook、Pinterest 和 Google 等廣告平台來提供流暢的體驗。這不僅提供了銷售來源的完全透明度，而且還允許廣告平台根據這些有價值的數據來完善其演算法。廣告商可以利用這些有價值的見解來完善和優化他們的策略。該平台還使用戶能夠即時監控行銷工作的績效。透過即時廣告儀表板，廣告、電子郵件和其他促銷活動的效果變得一目了然。這使得可以立即進行調整和優化以獲得更...