Glasses Gone 是一款專為人像照片修飾而設計的人工智慧工具，特別專注於去除主體臉上的眼鏡或眼鏡。透過利用人工智慧技術，該工具有望在短短幾分鐘內快速且有效率地摘除眼鏡。 為了達到最佳效果，建議使用者上傳拍攝對象直視前方的人像照片，這樣可以提高摘鏡過程的準確性。 也建議選擇相框顏色簡單且輪廓分明的照片，以獲得更好的效果。但請注意，清晰或有圖案的框架可能無法產生令人滿意的效果。眼鏡，Glasses Gone 聲稱，如果用戶發現效果不滿意，可以提供退款保證。 為了進一步提高修飾影像的質量，該工具建議使用互補的免費工具（例如 Clipdrop）來清理任何殘留的偽影。 。

網站： glassesgone.com

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