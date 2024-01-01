替代項 - Glasp
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免費的習慣和生產力應用程序，可將您的現實生活視為遊戲。 Habitica 可以幫助您實現健康快樂的目標。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Reclaim
reclaim.ai
這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的...
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Mem
mem.ai
Mem 是一款由人工智慧驅動的筆記應用程式。它的核心是讓忙碌的專業人士保持井井有條，特別是那些產生和管理大量資訊的人。 Mem 不僅僅是簡單的筆記：它利用人工智慧為每個用戶創建一個「擴展大腦」。利用 GPT-4 等人工智慧組件，它將筆記組織提升到一個新的水平。 主要功能包括 Mem Chat，這是一種經過用戶自己的筆記訓練的人工智慧，可以提取特定資訊、總結見解和起草內容。該應用程式還提供「相關筆記」功能，自動顯示與使用者目前工作相關的筆記，無需手動組織。 對於那些欣賞結構的人來說，人工智慧驅動的「收藏」功能簡化了筆記管理和組織，無需手動標記系統或複雜的資料夾結構。 此外，Mem 在其「...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新世代知識管理與協作平台 以雲端筆記為載體，配合線上文件、知識庫、資料夾等多形態功能，為個人和團隊提供數位資訊管理與協同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
Unito 透過由即時 2 路同步提供支援的新的、更簡單的整合方法，使您的堆疊在應用程式之間保持同步。您團隊中的任何人都可以在幾分鐘內在您已使用的應用程式和工具之間連接和同步資料。將一種工具中的任務轉變為另一種工具中的工單；將來自數十個來源的分析資料傳送到已按照您想要的方式格式化的單一電子表格中； CRM 和專案管理工具之間即時協作。這些只是 Unito 保持資料同步的一些方法，以便每個人都能透過任何連接的應用程式即時了解最新情況。即時雙向同步可讓您透過自動在連接的應用程式之間發送關鍵資料來快速共享資訊。 Unito 用戶平均在 12 分鐘內即可完成同步，無需技術培訓或專業服務。透過 Unit...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基於網路的人工智慧日常計劃程序，旨在幫助團隊和忙碌的專業人士進行日常計劃和時間管理。如何運作：借助 BeforeSunset AI 計劃器和待辦事項軟體，您可以透過日曆和待辦事項清單、回顧昨天的成就和未完成的任務來規劃您的一天。透過追蹤每項任務的時間並一次專注於一項任務，您可以全天按計劃進行。此外，透過估計每項任務所需的時間，您可以確保您的工作按計劃進行並根據需要進行調整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析來結束這一天，以回顧和反思您所取得的進展。特點： 讓 AI 為您規劃您的一天：BeforeSunset AI 透過同步您的日曆和待辦事項清...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Momentum
momentum.io
使用人工智慧實現銷售自動化。 Momentum 透過連接 Slack、Salesforce 和其他收入堆疊的自動化 MEDDIC、通知、通話摘要和交易室，幫助團隊改善管道管理和成交率。
Integrately
integrately.com
Integrately 是一款一鍵式自動化軟體，可讓您輕鬆連接多個應用程式。使用 Integrately，您只需點擊幾下即可建立簡單的一對一工作流程或建立複雜的工作流程。您也可以從我們隨時可用的自動化中進行選擇，只需單擊即可設定您的工作流程。 Integraly 還具有與同行或客戶共享自動化的功能。
Range
range.co
Range 是遠端和混合團隊相互檢查的地方，無論是非同步還是即時。按照團隊首選的時間表進行高效的簽到和會議，讓大家都知道： – 了解誰在做什麼、誰需要幫助以及他們的感受 – 回答日常團隊問題、分享心情並感謝構建信任並加強團隊合作的基礎– 連接您使用的工具，如Slack、Microsoft Teams、GSuite 和Asana，為您的簽到提供支援對於經理來說，Range 意味著不再進行微觀管理，不再進行低效的狀態會議，不再想知道工作進展如何繼續前進。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的團隊為何使用 Range 來促進出色的團隊合作。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次會議。適用於現代商業的智慧調度軟體。會議需要時間，但日程安排不應該。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是一款打字效率工具，可協助團隊管理重複的寫作任務、建立片段、修正拼字、分享內容等。讓您的整個團隊保持高效率且一致的語言溝通。與與您一起處理專案的每個人共用訊息片段、簽名和描述。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 可協助您將潛在客戶轉化為客戶並結束更多會議。 利用 AI 掌握電子郵件推廣。自動化序列、透過合併標籤進行個人化並增強客戶參與度。現在就開始贏得更多交易。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款由人工智慧驅動的時間管理日曆工具，可以優化團隊的日程安排，為他們的一天創造更多時間。它提供了一種靈活、專注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智慧，特別是 GPT（生成式預訓練變壓器），根據使用者的偏好和生產力模式為他們設計理想的一天。 該工具會自動將靈活的會議（例如一對一會議）轉移到最有效的時間，並解決日程安排中的衝突。它還透過跨日曆工作創建不間斷的專注時間區塊，使個人在一起工作時能夠在場，在獨立工作時能夠集中註意力。 在專注時間期間，Clockwise 透過與Slack 和Asana 等工具整合來最大限度地減少干擾，確保心流狀態並提高工作效率。知名公...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot讓您安心！ - 讓您的團隊保持同步。當站會、站會、回顧和調查自動運行時，您可以在一天中找到和諧。 - 完成更多工作。簡化的工作流程可以釋放寶貴的時間，享受自我管理團隊的自由。 - 幫助表演者，表演。建立跨越國界和時區的溝通文化，以便您的員工可以發揮最佳水準。 - 保持分析。透過人工智慧語言分析來衡量參與度、幸福感和生產力，揭示答案背後的想法。 - 設定 Slack。將關鍵活動轉移到您最喜歡的 Slack 頻道，因為 Geekbot 可以直接開箱即用。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 團隊最好的專案管理平台。 Workast 協助團隊輕鬆管理專案、任務、活動、客戶和待辦事項。使用您的 Slack 帳戶在不到一分鐘的時間內註冊並在 Slack 和 Workast 中追蹤工作，快速建立任務並查看需要在您喜歡的工作地點完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
非同步工作#1。與遠距團隊進行非同步站立會議、回顧、團隊簽到和調查。 DailyBot 還可以追蹤您團隊的積極性，並幫助您透過榮譽來慶祝勝利。免費開始。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生產力應用程序，可在您工作時加快重複性任務的速度 - 無需 API 或整合。 只是一個瀏覽器擴充功能。 只需按一下簡單的按鍵，Magical 即可自動執行日常任務，例如訊息傳遞、資料輸入、採購和勘探工作流程。與昂貴、笨重且需要技術團隊來設定的現有自動化解決方案不同，Magical 是為非技術用戶設計的，提供適用於任何應用程式的免建置任務自動化。 使用 Magical 在您鍵入時快速個人化和擴展訊息、在應用程式之間移動資料以保持資料庫最新或立即將資料移至電子表格中。無論您在哪裡工作，您甚至可以使用人工智慧透過快速回覆或自訂提示來編寫新訊息。 邀請您的整個團隊加...
Seismic
seismic.com
Seismic 是賦能領域的全球領導者，幫助組織吸引客戶、賦能團隊並推動收入成長。 Seismic Enablement Cloud™ 是最強大、統一的支援平台，為面向客戶的團隊提供正確的技能、內容、工具和見解，以實現成長和獲勝。從世界上最大的企業到新創公司和小型企業，全球有超過 2,200 個組織信任 Seismic 來滿足他們的支援需求。 Seismic 總部位於聖地牙哥，在北美、歐洲和澳洲設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 Seismic.com 並在 LinkedIn、Twitter 和 Instagram 上關注我們。
Troops
troops.ai
Troops 是一款為您服務的軟體，在設計時就以人為本。它是一個收入通訊平台，是您的行銷團隊的中樞神經系統，可以在正確的時間向正確的人員提供正確的資訊。團隊永遠不會錯過任何收入訊號，使他們能夠快速採取行動、分享情報並做出更好的決策。有了軍隊，人類就會變得消息靈通、有目的性和有效率。 Slack、Twilio、DoorDash、Snap、Shopify 和 Stripe 等世界一流品牌透過 Troops 提高預測準確性、組織透明度和獲勝率！友善：Troops 在人們喜歡且使用起來舒適的訊息應用程式（Slack、Teams、SMS）中提供人們所需的收入訊號。它是（真正的）無代碼：部隊實現了解決方案...
Freedom
freedom.to
我們公司是一家小型企業（最多 50 名員工），總部位於北卡羅來納州，我們是一個跨三大洲工作的遠端團隊。我們正在建立世界上最好的解決方案來管理桌面和行動裝置上的干擾。自由可以阻止分散注意力的網站和應用程序，因此您可以專注於最重要的事情。只需選擇您想要封鎖的應用程式和網站，然後啟動 Freedom 會話即可。如果您嘗試在會話期間開啟被封鎖的應用程式或網站，Freedom 會阻止其開啟。您可以連接到 Freedom 的裝置（包括 Mac、Windows、iOS、Android 和 Chrome）數量沒有限制，因此無論您身在何處或正在做什麼，都可以阻止應用程式和網站。 Freedom 使用者報告平均每...
APILayer
apilayer.com
APILayer 是一個 API 市集。 APILayer 是現成的、基於雲端的 API 產品的領先供應商，旨在幫助世界各地的開發人員和企業快速有效地運作。如今，各種規模的組織都在努力支持複雜的數位轉型以及對連接和即時數據爆炸式增長的需求。 APILayer 透過高度可靠且可擴展的 API 滿足了這項需求，這些 API 可以快速配置並且需要最少的維護。 APILayer 的產品為超過 1,200,000 家客戶提供服務，其中包括個人開發人員到大型企業。
Quills AI
quills.ai
Quills.ai 是您的 AI 資料助理，可透過用英文聊天輕鬆存取、分析和視覺化資料庫、CSV 和 Excel 中的資料。透過應用程式內聊天、Slack、聊天機器人等節省時間並提高工作效率，並獲得即時見解。