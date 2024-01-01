替代項 - Ghostery Private Search

百度

baidu.com

百度公司（中文：百度；拼音：Bǎidù，意為“一百次”，英語化 BY-doo）是一家專注於互聯網相關服務和產品以及人工智能 (AI) 的中國跨國科技公司，總部位於北京海淀區。它是全球最大的人工智慧和互聯網公司之一。該集團的控股公司在開曼群島註冊成立。百度於2000年1月由李彥宏和徐直軍創立。百度搜尋引擎目前是Alexa網路排名中的第三大網站。百度起源於 RankDex，這是李彥宏於 1996 年開發的早期搜尋引擎，之後於 2000 年創立了百度。百度提供各種服務，包括中文搜尋引擎以及名為百度地圖的地圖服務。百度提供約 57 項搜尋和社群服務，例如百度百科（線上百科全書）、百度網盤（雲端儲存服務...