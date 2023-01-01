替代項 - GetSocial
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而建立的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 發布商和廣告商的管理控制台應用程式
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
ShareThis
sharethis.com
增加網路受眾的網站工具。創建有吸引力的客戶聯繫的數據解決方案。用於同意管理和 GDPR 合規性的隱私工具。
Anyword
anyword.com
透過人工智慧精心製作和優化您的文案，獲得更多轉換並推動更多銷售。強大的預測分析會在您發布之前告訴您什麼是有效的。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 讓專業人士和企業能夠透過其內容管理工具研究和發佈內容。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
StoryChief
storychief.io
StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Shakespeare
shakespeare.ai
取得世界上最好的人工智慧文案寫作軟體，為您的網站、社群媒體、報告、部落格、廣告文案、電子郵件等打造世界級的文案
IO Technologies
public.iotechnologies.com
透過即時內容分析改善您的內容、增加讀者群和收入。最具創新性的儀表板可實現更快、更好的決策。
Paper.li
paper.li
在幾分鐘內建立您的數位形象。我們每天都會為您帶來分享內容。以及一個始終新鮮的網站。
Contently
contently.com
評價最高的內容行銷解決方案：專家內容策略、企業內容行銷平台、全球內容創作者網路。
Readable
readable.com
Readable 是終極可讀工具。優化您的清晰度並拉近與觀眾的距離。
Storipress
storipress.com
終極內容建立和管理平台，可簡化您的編輯流程並適應您的受眾。憑藉本機看板和日曆視圖、網站建立器、增加收入的整合以及強大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能夠為受眾建立品牌。
Akamai
akamai.com
Akamai 是領先的內容交付網路 (CDN) 服務供應商，提供媒體和軟體交付以及雲端安全解決方案。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Foleon
foleon.com
無論您的目標是誰，內容都會吸引您的受眾、填補管道並推動結果。因此，讓您的體驗成為一種體驗。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 數位出版軟體結合了有效數位出版的所有五個關鍵點；創建、管理、分發、貨幣化和分析。無需編碼即可創建互動且引人入勝的內容，並將其分發到所有平台（平板電腦、行動裝置和桌面）。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一體化數位平台創建、發布、分發、追蹤您的數位雜誌、目錄、小冊子、時事通訊並從中獲利。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速輕鬆管理任何螢幕的理想平台。隨時隨地。沒錯，沒有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
規劃和訂購精彩內容的最簡單方法 適合機構和中小企業的內容行銷平台 Content Launch 是一個經過簡化的內容發現和分發平台。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案使行銷人員能夠收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一創意與行銷平台。行銷團隊很難完成工作，更不用說擴大行銷力道了。在數位和社群媒體世界中講故事是一個充滿壓力和混亂的過程，涉及許多不同的人、需要管理的工具、需要解決的許多不同的問題，並且不要忘記繁瑣的協作。透過 10 倍更快的說故事速度轉變您的行銷策略。 Creatosaurus 可讓您在一個地方輕鬆策劃創意、設計圖形、編寫 AI 內容、編輯影片、安排貼文、搜尋主題標籤、製作文章、管理分析、產生報告、應用程式等。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一個深受頂級出版商信賴的人工智慧社交出版平台，可自動執行和優化社交媒體平台的內容共享。出版商使用 True Anthem 來增加網路流量、提高社交 KPI 並自動化社群媒體工作流程。 True Anthem 平台無縫地管理及時的突發新聞、最近發布的內容的再循環以及常青內容。該軟體支援高級報告和人工智慧驅動的分享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的連結）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 與 500 多家出版商合作，包括美聯社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
Supapass
supapass.com
圍繞播客建立內容業務所需的一切 創建世界一流的應用程式和網站來提升您的品牌、吸引受眾並讓您的客戶回頭客，將您的所有內容集中在一個地方，從而節省您的時間並增加您的銷售額
Scompler
scompler.com
Scompler 讓您可以定義內容策略的所有基本元素，從您自己的目標和為讀者帶來的利益，透過角色和購買者的旅程，到格式、媒體和管道。透過 Scompler，您可以透過策略主題規劃來組織所有內容，並透過單獨的工作流程（社群媒體、部落格文章、網站、郵件、小冊子等）在團隊中製作內容。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
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Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Connatix
connatix.com
Connatix 是下一代視訊技術公司，幫助發布商和廣告商向大規模受眾提供成功的視訊體驗。我們相信引人入勝的內容的力量，並致力於建立首個推向市場的視訊技術，並進行最佳化以提升效能。從強大的視訊格式到我們專有的廣告伺服器和交換，我們建立了旨在實現發布商和廣告商目標和諧的視訊解決方案。
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排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聯合和文件傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Fotaflo
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Fotaflo 是一種照片和影片行銷解決方案，可簡化和自動化客戶照片的分發，使旅遊和活動營運商能夠： - 透過照片記憶增強遊客體驗。 - 透過高品質的客戶社交貼文和線上評論鼓勵口碑行銷。 - 確定將為您的企業帶來新預訂的倡導者