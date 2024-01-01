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Getfloorplan 是一項由人工智慧驅動的服務，可讓使用者快速輕鬆地建立詳細的 2D 和 3D 平面圖以及 360° 虛擬導覽。使用 Getfloorplan，用戶只需一分鐘即可上傳平面圖或草圖，人工智慧將處理剩下的事情。 透過 Getfloorplan，用戶可以在短短半小時內以實惠的價格獲得全套優質材料。該服務被設計為易於使用，所有設備上都提供一個小部件，以及用於旋轉、研究和逐步執行計劃的工具。 Getfloorplan 還提供經濟實惠的自動化功能以保持較低的價格，並每天快速處理多達 1,000 個渲染。客戶報告稱，使用 Getfloorplan 的 2D、3D 平面圖和虛擬導覽時，呼叫量增加了 30%。 客戶的評論證實了節省的時間和金錢以及材料的高品質。

網站： getfloorplan.com

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