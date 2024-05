利用 Genuity IT 網路完成 IT 工作。 一個 SaaS 平台,用於管理 IT 並以批發價購買軟體和服務。每天的費用不到一美元。 Genuity 是公司管理 IT 和購買商業軟體的一站式商店。公司使用 Genuity 來追蹤公司所有筆記型電腦、管理員工支援請求以及以批發價購買軟體。

網站: gogenuity.com

