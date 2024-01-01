Genie AI 是一款人工智慧驅動的法律助理工具，讓使用者無需律師即可自信地起草、談判和審查商業法律文件。 該工具由 GPT-4 和世界上最大的開源法律資料庫提供支援。擁有超過 4,700 個免費模板，用戶可以從各種定期更新的法律模板中進行選擇，涵蓋從技術到製造的各個領域。 它可以突出顯示合約中的風險，用簡單的術語解釋條款，建議替代條款，使用追蹤變更進行修改，突出顯示未使用的定義，並總結合約義務。 它還提供諸如在單一平台中與團隊和同行進行即時協作、訪問上下文條款庫以及由法律專家定期更新的大型法律庫等功能。和TechCrunch。 它還與 Withers LLP、Tech Nation Applied AI、Barclays Eagle Lab、Entrepreneur First 和倫敦大學學院創新與企業部門等知名組織合作。外部審計。 該工具提供不同的定價計劃，包括免費選項，以及人工智慧輔助文件創建選項。

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