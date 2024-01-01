替代項 - GeekSeller
Flipsnack
flipsnack.com
在線上創建精美的翻頁書。 建立、分享和嵌入線上翻頁目錄，將您的 PDF 轉換為線上翻頁書籍。使用我們先進的翻頁書製作工具在線上製作翻頁書。免費試用！
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
OnWhatsApp
onwhats.app
為 WhatsApp 現有和未來 10 億用戶提供社群商務支援。
Salsify
salsify.com
Salsify 的 CommerceXM 平台為購物者在購買旅程的每個階段、數位貨架上的每個階段所需的體驗提供支援。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Sellercloud
sellercloud.com
您的電子商務業務的終極解決方案。 簡化您的營運並擴展到更多管道。無縫控制您的庫存、目錄、採購和履行。
Publitas
publitas.com
我們幫助品牌在線上發布目錄，以提供美好的購物體驗。
Vroozi
vroozi.com
採購軟體和採購解決方案，透過支出管理、合規性、分析、目錄、採購到付款流程輕鬆進行採購
Stedger
stedger.com
我們的解決方案：Stedger 是一種最先進的 SaaS，可輕鬆與 Shopify、Prestashop 和 Magento 等領先的電子商務平台整合。我們的整合擴展到與這些電子商務商店相關的供應商和品牌。主要特點： 自動產品建立：客戶只需選擇產品即可快速建立產品。這減少了手動工作量和錯誤。即時庫存和定價更新：我們透過不斷將您的產品資料與供應商的資料同步，確保您的產品資料始終是最新的。這保證了即時庫存可用性和準確的定價資訊。自動直銷訂單：在連接的電子商務平台上收到的訂單將透過 Stedger 自動傳送。這些訂單在不同的供應商之間智慧分配，並無縫傳輸到他們的訂購系統。為什麼電子商務公司選擇我們：...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo 是一種基於雲端的網路和行動解決方案，可幫助中小型批發商和零售商增加收入並節省時間。其功能包括訂單管理、產品目錄、客戶管理和分析。其行動應用程式使銷售代表能夠隨時隨地編寫訂單和管理庫存，而交付經理則可以有效地組織履行和交付。 SimplyDepo 是一個完全基於 SaaS 的解決方案。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 將產品資訊管理 (PIM)、飼料/通路管理和數位貨架分析整合到一個中央系統中，從而實現所有銷售管道的整體最佳化。因此，shopvibes 支援整個歐洲的品牌、製造商和零售商的多通路銷售。透過shopvibes，所有相關產品資訊都可以集中數位化管理，並針對所有銷售管道和合作夥伴進行最佳化。我們基於雲端的解決方案使所有相關利益相關者能夠協同工作。透過中央資料結構，shopvibes 提供獨特的功能來提高資料品質。因此，可以專門針對通路、銷售合作夥伴或品種來優化產品數據。在人工智慧的幫助下，為數據優化給予明確的行動建議。資料向所有管道和合作夥伴的播放是完全自動化的，無需手動準備或...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin 是一家領先的 SaaS 電子商務公司。我們的使命是透過令人耳目一新的方法顛覆和創新電子商務軟體解決方案產業。透過將關鍵任務電子商務營運集中在一個強大的平台中，我們使品牌和零售商能夠自信地擴展其業務並克服成長和擴張帶來的複雜性。在開發 OneChannelAdmin 之前，創辦人是表現最好的線上賣家。憑藉我們的賣家電子商務經驗和軟體開發技能，我們了解品牌和零售商在日常營運中面臨的挑戰，我們努力專注於提供相關的解決方案和功能以及及時的白手套客戶支援。端到端電子商務平台，適合任何在店內和線上銷售的人。
Okkular.io
okkular.io
Okkular 的 Tag-Gen 透過創建無縫的銷售流程、實現高效的產品發現和線上產品引導來幫助時尚和家具零售商。 Okkular Tag-Gen 解決方案使用最先進的深度學習技術來幫助自動化產品標記流程。我們的解決方案根據您品牌的產品圖片建議相關標籤。
Billtrust
billtrust.com
透過智慧 B2B/B2C 網路商店平台和行動應用程式加速線上收入成長、無縫擴展並優化您的客戶體驗。 Billtrust 電子商務專為批發分銷商和製造企業打造，透過整合的整體解決方案保持競爭力和創新。無縫擴展：使用交鑰匙平台管理任何規模或業務階段的複雜產品目錄、資料和資產。透過與 ERP 整合的解決方案提高效率並簡化流程，該解決方案包括從產品資訊管理 (PIM) 和搜尋到內容管理、行銷和支付的所有內容。提供最佳的客戶體驗：讓您的客戶能夠靈活、簡單地在需要時找到和訂購他們需要的產品。憑藉強大的產品推薦引擎、智慧搜尋和完全整合的行動應用程序，您的客戶可以隨時隨地輕鬆訂購、重新購買和追蹤。優化現金流量...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce 是一個一體化的人工智慧平台，可協助 B2B 批發商、經銷商和製造商實現端到端銷售數位化；從記錄新線索到接受訂單、付款等等！用戶可以在貿易展覽會、線上或現場接受訂單；發現隱藏的追加銷售機會，並透過高階報告做出有數據支援的決策。 WizCommerce 與所有網站、ERP、CRM 和電子商務平台集成，幫助用戶在一個平台內管理所有業務。
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions 是現場和家庭服務行業軟體解決方案提供商，擁有 10 多年的經驗。我們的總部位於西班牙南部，主要產品是 STEL Order，幫助 100 多個國家的 5000 多名客戶簡化業務並簡化他們的日常生活。 STEL Order 是一款綜合現場服務管理軟體，提供完全整合的方法來管理家庭服務業務。它消除了針對營運和管理不同方面的多種軟體解決方案的需求。 STEL Order 提供了一個單一位置來組織作業、工作訂單、排程、排程、發票、費用追蹤、會計功能等等。我們的統一平台能夠向所有用戶提供即時訊息，即使在離線狀態下也可以跨多個平台和位置同時存取。當現場工作人員使用 STEL ...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat 是一個社交商務平台，可直接從社交媒體收件匣進行銷售。功能包括庫存和產品目錄管理、輕鬆結帳、自動聊天機器人、購物車放棄自動化、廣播等。透過自動化客戶支援縮短回應時間，並透過各種整合管理您的業務。
Kentro.io
kentro.io
Kentro：電子商務的下一代 ERP 在電子商務營運需要敏捷性和效率的時代，Kentro 成為 NetSuite 或 SAP 等傳統 ERP 系統的現代替代品。作為一款基於雲端的多通路 ERP，Kentro 專為電子商務領域而設計，提供了一系列功能，可以以極低的成本和複雜性簡化營運。為什麼選擇肯特羅？現代 ERP 解決方案：Kentro 專為電子商務時代而構建，以其直觀的設計和先進的功能超越了老式系統。經濟高效：以更實惠的價格體驗 NetSuite 或 SAP 等高階 ERP 系統的強大功能。使用者友善的介面：透過易於使用且高效的介面瀏覽您的電子商務操作。即時營運：透過即時庫存管理、訂單履行...
Cymbio
cym.bio
Cymbio 透過世界上第一個端到端代出貨和市場平台幫助品牌實現數位銷售成長。我們包羅萬象的 B2B 自動化中心支援所有系統、協議和供應商，同時將品牌無縫地暴露在全球零售生態系統中。 Cymbio 為 800 多家零售商、市場、百貨公司和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，並為數百個品牌提供服務，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我們很自豪能夠在不改變任何當前系統或流程的情況下實現品牌完整零售設定的自動化，簡化產品資料、圖像、地圖、分類、庫存同步、訂單、計費、追蹤、退貨等等...
Productsup
productsup.com
Productsup 是領先的產品對消費者 (P2C) 平台，使製造商、品牌、服務提供者和市場能夠將商業無政府狀態轉變為商業成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解決方案，例如資訊流管理、市場體驗和社交商務、產品內容聯合以及賣家和供應商入職培訓。它每月為 900 多個品牌處理超過 2 兆個產品，包括宜家、絲芙蘭、拜爾斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月處理的數據請求比谷歌的消費者搜尋服務還要多。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是產品內容編排領域的領導者，使 60 多個國家/地區的 14,000 多家公司能夠簡化有影響力的內容的創建和分發，這些內容在商業發生的任何地方都準確、一致且相關。透過其技術平台和專家服務，1WorldSync 解決了消費品/零售、DIY、消費性電子、醫療保健和餐飲服務行業的領先品牌和零售商所面臨的影響收入的產品內容挑戰。 1WorldSync 是唯一獲得 ISO 27001 認證的產品內容提供商和 GDSN 資料庫之一。
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar 是一個網路和行動店面，適用於擁有銷售團隊、經銷商、零售商和商店來銷售其產品的組織。
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多通路管理軟體，專為線上銷售的個人和公司而設計。 Listing Mirror 與流行的市場集成，可讓您從一個使用者介面管理清單、運輸和庫存。 - 複製產品清單、管理它們並將它們發送到您選擇的市場。 - 管理並同步您銷售地點之間的庫存。 - 連接到您現有的履行流程，包括亞馬遜 FBA 和其他 3PL。 - 使用軟體中的其他很酷的工具，例如庫存預測。 - 在幾分鐘內同步所有銷售管道，節省大量時間！從產品清單資料到庫存管理，我們提供全面的多通路解決方案，以節省線上銷售的時間並減少錯誤。我們強大的軟體可以自動化並利用您的多通路銷售，以便您可以考慮成長。最重要的是，...
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer 是全球領先的 PIM（產品資訊管理）平台，可協助企業自動化複雜的 B2B 流程，並將其產品連接到整個供應鏈中組織內部或外部的任何企業銷售平台或工具。透過針對您的業務量身定制的個人化入職培訓以及業內最快的入職培訓（平均 6 週，而傳統解決方案需要 6 個多月），實施 PIM 從未如此簡單。我們致力於為您提供市場上最好的 PIM，因此我們為您提供： - 全球排名第一的 PIM，可提高客戶滿意度 - 獨家全訪問試用，免費 30 天 - 即插即用連接器您的所有管道- 所有功能均作為標準配置想了解客戶對與我們合作有何評價？請造訪 saleslayer.com/casestudie...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo 是產品體驗 (PX) 公司和產品資訊管理 (PIM) 領域的全球領導者；創造一個世界，讓每一次產品互動都是一種體驗，引導消費者和專業人士隨時隨地做出最佳購買。 Akeneo 為企業領導者提供軟體、教育和參與社區，所有這些都專注於產品體驗管理的實踐。全球領先品牌、製造商、分銷商和零售商（包括 Chico's、CarParts.com、TaylorMade Golf、Rail Europe、Kering 等）信任 Akeneo 來擴展和客製化他們的全通路商務計畫。使用 Akeneo 的智慧產品雲，公司可以透過用戶友好且由人工智慧驅動的產品數據豐富、管理、聯合和供應商數據加入來創建提升...
Syndigo
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Syndigo 是第一個雲端原生解決方案，專門為跨組織、領域和客戶提供卓越的體驗而建置。我們的 MDM、PIM、PXM、數位貨架分析、聯合和增強內容解決方案，以及最大的內容分發整合網絡，可加快零售商、品牌、分銷商和製造商在商業旅程中的成功，並加快效率提升、生產力和可擴展性。我們受到全球超過14,000 家企業的信賴，幫助他們在數位貨架上取得成功，並與各個關鍵行業的組織合作，包括雜貨、餐飲服務、日用品、家居裝修/DIY、寵物、健康和美容、汽車、服裝、能源和醫療保健。
Flxpoint
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Flxpoint 是專為互聯商務而打造的現代化零售營運平台。 Flxpoint 將您的供應鏈與銷售管道連接起來，並實現電子商務營運的完全自動化。大規模銷售，無需手動流程或客製化開發，以免拖慢您的速度。
Plytix
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Plytix PIM 是一款針對全球中小型企業的領先產品資訊管理軟體，具有用戶友好的介面、低廉的價格以及白手套的入職和客戶支援方法。 Plytix PIM 透過提供中央事實來源來幫助公司簡化其產品資訊管理流程，使團隊能夠輕鬆組織、豐富和分發產品資訊。