替代項 - Gatheround
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Gather
gather.town
Gather 幫助分散式團隊建立虛擬工作空間，將每個人聚集在一起。無論您是在會議中協作、與同事協作，還是在某人的數位辦公桌前停留，與您的團隊的聯繫都變得輕鬆且充滿活力。無論您的團隊成員身在何處，高頻寬工作和文化創作都會發生。建立牢固的遠距關係不再需要安排會議。加入全球超過 1000 萬透過 Gather 聯繫的人，打造您的遠距團隊喜愛的文化。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一個訂閱軟體平台，為員工與員工主要位於遠端或分佈在多個地點的公司提供解決方案。 Pingboard 的功能可協助人力資源、營運、內部溝通和其他高階領導專業人員組成的部門傳達與整個公司相關的訊息。 Pingboard 還具有一些功能，可以幫助組織中的每個人了解誰是誰以及誰做什麼，然後以有意義的方式與這些同事聯繫。
Polly
polly.ai
使用 Polly 捕獲 Slack、MS Teams、Zoom 和 Google Meet 的即時回饋。它可以幫助各種規模的團隊立即做出更明智的、數據驅動的決策！我們相信世界上的每個聲音都有能力改變工作，我們的目標是讓他們的聲音被聽見。超過 40% 的財富 100 強公司使用 Polly，為全球團隊提供支持，同時透過我們的即時回饋工具推動更深入的參與：問答、單問題和多問題 Polly、模板、破冰遊戲、問答等。 Polly 的回應速度比電子郵件快 10 倍，因為它不僅提供本機應用程式內體驗，還提供網路投票。 Polly 已發送超過 2000 萬個 Polly，每月有 100 萬活躍用戶，它可以在...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals 是一款 Microsoft Teams 應用程序，可將個人配對在一起進行虛擬咖啡會議，以提高員工參與度、開始新的對話並發展更深層次的聯繫。該應用程式定期將同事配對，透過視訊聊天和一杯咖啡進行一對一的聚會。 CoffeePals 在各個團隊之間舉辦比賽，以加強聯繫並鼓勵加強合作。您可以讓導師和受訓者定期聯繫，以便人們可以在企業內部學習和進步。為了減少優勢，您可以改善新員工的入職流程，並允許新員工與現有員工會面。使用具有匹配指標和歷史記錄的儀表板來監控員工如何相互溝通，您可以了解您的團隊和組織如何使用此平台進行連接。使用者還可以使用 CoffeePals 機器人來處理冷淡...
SoWork
sowork.com
SoWork 是一款虛擬工作場所工具，專為希望提高效率、生產力和協作的遠端團隊而設計。該工具提供了一個智慧虛擬辦公室環境，團隊可以在其中即時連接、溝通和參與，提供一種存在感、自發性和連結感。 用戶可以創建自己的頭像和可自訂的工作區，這使他們能夠流暢地視訊聊天、與團隊成員協作並比以前更快地完成工作。 該工具還具有高級功能，例如高清視訊和錄音、螢幕共享、人工智慧驅動的會議摘要、預定會議等。 SoWork 的 AI 會議助理 Sophia Bot 可以幫助使用者建立包含摘要、行動項目和決策的會議記錄。此外，SoWork 的 MapMaker 使用戶能夠自訂他們的數位辦公室，以配合他們團隊的文化...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 透過社會認可和獎勵將人們聚集在一起，創造了一個更充滿活力的工作場所。 HeyTaco 有趣且獨特的善意貨幣（炸玉米餅）將有助於建立更牢固的聯繫、鼓舞士氣並提高整體團隊的幸福感。主要優點： - 促進正向溝通 - 建立友誼 - 鼓勵人們表達感激之情 - 培養欣賞文化 - 將公司價值觀融入生活 - 提高員工士氣 - 提高敬業度 - 幫助遠距團隊建立聯繫 新！透過 HeyTaco 捐贈者模式建立捐贈文化
Crowdpurr
crowdpurr.com
透過瑣事、排行榜等為您的活動增添樂趣…免費！ Crowdpurr 可協助您為現場、虛擬和混合活動創建有趣的互動式行動體驗。
Slides With Friends
slideswith.com
透過他們喜歡的互動式簡報工具，將您的團隊聚集在一起並吸引所有觀眾。 Slides With Friends 是一款互動式幻燈片播放器和建構器。使用我們現成的遊戲平台讓您的團隊聚集在一起進行破冰、團隊建立、簽到、投票等活動。或為您的團隊建立您自己的自訂互動式簡報，以便輕鬆加入並一起玩。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Ploito
ploito.com
Ploito – 用於遠端工作的虛擬辦公室。一款用於組織遠距工作的應用程序，具有視訊對講機、遠端呈現效果、倦怠預防和員工健康追蹤器。