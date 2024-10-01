替代項 - Gatheround

Polly

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使用 Polly 捕獲 Slack、MS Teams、Zoom 和 Google Meet 的即時回饋。它可以幫助各種規模的團隊立即做出更明智的、數據驅動的決策！我們相信世界上的每個聲音都有能力改變工作，我們的目標是讓他們的聲音被聽見。超過 40% 的財富 100 強公司使用 Polly，為全球團隊提供支持，同時透過我們的即時回饋工具推動更深入的參與：問答、單問題和多問題 Polly、模板、破冰遊戲、問答等。 Polly 的回應速度比電子郵件快 10 倍，因為它不僅提供本機應用程式內體驗，還提供網路投票。 Polly 已發送超過 2000 萬個 Polly，每月有 100 萬活躍用戶，它可以在...