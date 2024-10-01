替代項 - Gallup
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 透過協助組織從客戶那裡獲取從創建到執行的見解，從根本上改變了數位產品和體驗的建置和交付方式。建立在世界一流的按需採購引擎之上，客戶可以從我們遍布全球的專有和合作夥伴採購的受眾網絡中獲得快速、高品質的選擇性回饋。 UserTesting 提供業界最全面的體驗研究解決方案。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是...
Doodle
doodle.com
作為線上日程安排領域的全球領導者，Doodle 是安排與客戶、同事和團隊會議的最強大方式。使用我們用戶友好的日曆工具套件找到進行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。了解為什麼 Doodle 每月受到 3000 萬用戶的信賴，可以將人們聚集在一起，無論他們使用哪種日曆解決方案。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Textline
textline.com
為現代支援和銷售團隊提供快速、友善、便利的商務簡訊管道，讓業務變得個人化。在最安全的商業簡訊平台上透過雙向通訊建立更牢固的客戶關係。我們協助包括 1-800-GOT-JUNK?、Tuft & Needle 和 Stuart Weitzman 在內的數千家公司打造創新的客戶和員工體驗。在 www.textline.com 上註冊免費試用，無需信用卡。問題？請致電 +1 415-849-4349 給我們發短信。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 ...
Tally
tally.so
正在尋找 Typeform 的免費替代品？ Tally 是一種新型的表單產生器，其工作方式類似於文檔，並且免費且無限制地提供表單。沒錯，您建立的表單數量、收集的回覆數量或可以使用的輸入區塊（問題類型）的數量沒有限制，以及大量免費的高級功能，例如收集付款、計算、表單邏輯和答案管道。只需幾秒鐘即可建立表格，無需註冊！
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey 是領先的調查和回饋管理解決方案，使全球超過 300,000 個組織的數百萬用戶能夠收集回饋、解釋結果並確定可操作的見解，以推動成長和創新。憑藉 20 年的經驗，SurveyMonkey 及其人工智慧工具可以幫助任何人（從新手調查創建者到最有經驗的市場研究人員）輕鬆創建、啟動和分析調查。 SurveyMonkey 提供的計劃和定價可滿足大大小小的組織的所有需求，包括與同事無縫協作的團隊計劃。請造訪 www.surveymonkey.com 進行註冊，以便您可以開始從重要人士收集所需的資訊。
Zoho Survey
zoho.com
免費輕鬆建立線上調查和問卷。使用 Zoho Survey 收集客戶滿意度、回饋、業務、研究、人力資源等方面的數據。
forms.app
forms.app
forms.app 是一個線上表單產生器應用程式和調查製作器，可讓您輕鬆建立線上表單和調查。您可以在幾分鐘內建立表單和調查，在不同平台上共享它們並立即獲得回應。
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。 網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可： ◾ 高級網站流量統計（新！公司揭曉） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ ...
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一個工作區，您可以使用它來建立從調查到 Web 應用程式和入口網站的任何內容 - 一切都在一個地方。 Formaloo 附帶了一組強大的構建塊來收集、組織和理解您的資料。各種規模的團隊都使用 Formaloo 來建立參與度調查、會員入口網站、公告板、聊天機器人以及更多工具來吸引受眾。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業自動化建立數位表單和收集調查、潛在客戶、註冊等資料的流程。主要功能包括資料路由、檔案上傳、資料加密、付款收集和表單分析。 Formstack Forms 專為各種規模的企業而設計，允許使用者與團隊合作，以批准、拒絕和評論透過表單提交的資料。透過拖放表單產生器，Formstack Forms 使跨組織的使用者能夠建立品牌表單、調查和工作流程，而無需了解程式碼。對於更多技術用戶，Formstack Forms 提供開放 API，讓用戶和第 3 方應用程式以程式方式存取 Formstack 資源。 Formstack 允許與各種...
Spark Chart
sparkchart.com
功能強大的調查軟體，提供 24 x 7 專家支持，幫助業務顧問和領導者發現隱藏的知識和想法，做出決策並推動行動。創建和部署任何類型的專業調查。取得現成的調查範本。定製品牌。以任何語言進行調查。使用條件邏輯自動化工作流程。立即建立和共享報告。強大的分析和報告功能。了解更多信息，請訪問 www.sparkchart.com。軟體即服務 (SaaS) 適用於： 企業 |組織|團隊|自由工作者 |博主|顧問|企業 |機構 - 設計和創建任何類型的調查！ - 取得現成的調查範本。 - 快速自訂和部署！ - 深入挖掘並輕鬆分析！ - 創建並分享精美的報告。即刻！ - 將調查與 1,000 多個應用程式整合...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
QuestionPro
questionpro.com
免費調查軟體：QuestionPro 線上調查軟體可在幾分鐘內建立調查和問卷！使用我們的免費調查平台，其中包含 80 多個問題類型、現成的範本、多個調查分發和資料收集選項以及強大的調查分析儀表板。
Wufoo
wufoo.com
Wufoo 是一個網路應用程序，可以幫助任何人建立和自訂令人驚嘆的線上表單。您可以使用 Wufoo 收集聯絡資訊、RSVP、應用程式、文件、線上付款以及幾乎任何其他內容。 Wufoo 與數百種其他工具集成，因此您可以簡化和自動化工作流程，從而節省寶貴的時間。因為我們託管一切，所以您只需要您的網頁瀏覽器和短短幾分鐘即可建立表單並立即開始使用。立即免費註冊並開始建立表單。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動實現里程碑和週年紀念日識別 透過自動自訂的喊話來慶祝...
User Interviews
userinterviews.com
使用者訪談使用戶研究變得更容易、更快、更愉快，從而幫助團隊做出更好的業務和產品決策。研究人員希望花更多時間進行實際研究，我們透過適用於任何規模或預算的團隊的招募和參與者管理工具來幫助他們做到這一點。