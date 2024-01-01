替代項 - Fuze
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計畫進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。在 COVID-19 大流行期間，Zoom 和類似產品的使用量大幅增加遠距工作、遠距教育和線上社交關係。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前稱為 Hangouts Meet）是 Google 開發的一項視訊通訊服務。它是替代 Google Hangouts 的兩個應用程式之一，另一個是 Google Chat。 Google 計劃於 2019 年 10 月開始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數量超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。2012 年 2 月，Skype 同時線上用戶數為 3,400 萬。2020 年 3 月，Skype每月有1億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數量比上個月增加了 70%。Skype 於 2003...
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括主題為組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Zoho Cliq
zoho.com
簡化團隊溝通以推動工作向前發展。 Zoho Cliq 透過有組織的對話、易於找到的資訊以及連接到您喜愛的工具來簡化您的團隊溝通。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的遠端支援在一個平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索無縫且安全的體驗。
Whereby
whereby.com
無需登入或下載即可輕鬆召開視訊會議。具有螢幕分享、錄製等功能的視訊會議。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Zoho Meeting
zoho.com
滿足您的線上會議和網路研討會需求的網路會議軟體。 Zoho Meeting 是一個安全的線上會議平台和網路研討會解決方案。隨著世界擁抱遠距工作，線上應用程式（尤其是網路會議軟體）的安全和隱私正在成為人們關注的話題。 Zoho Meeting 遵循協議，透過加密並遵守國際公認的安全和隱私標準來保護您的線上資訊。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美國雲端通訊平台即服務 (CPaaS) 公司，總部位於加州舊金山。 Twilio 允許軟體開發人員以程式方式撥打和接聽電話、發送和接收簡訊以及使用其 Web 服務 API 執行其他通訊功能。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Gather
gather.town
Gather 是一個視訊通話空間，可讓多人同時進行單獨的對話，並像在現實生活中一樣輕鬆地進出這些對話。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容納 1,000 名參與者的高清音訊會議、螢幕分享和視訊會議。註冊一個免費帳戶。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 讓用戶可以在線上見面和聊天，Amazon Chime SDK 讓開發人員可以將音訊和視訊協作添加到他們的應用程式中。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位於亞利桑那州斯科茨代爾的網路語音協定 (VoIP) 公司。 Nextiva專注於基於雲端的通訊領域 Nextiva表示其電話和其他技術服務目前被15萬家企業使用。
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
crowdcast
crowdcast.io
世界聚集的地方 — 透過線上活動接觸、參與和發展您的社區。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
CallHippo
callhippo.com
適用於商業和企業的虛擬電話系統可在 3 分鐘內提供 50 多個國家/地區的本地和免費電話號碼。