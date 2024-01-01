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Functionize 提供了一個智慧測試平台，該平台融合了人工智慧和機器學習技術，可自動執行艱苦的軟體測試流程。我們與各種規模和技能的團隊合作，透過雲端中的彈性規模測試來改善測試創建、消除測試不穩定並加速發布。透過採用機器學習方法來提高質量，Functionize 使企業能夠更快地交付更高品質的軟體。 Functionize 被 Gartner 列入敏捷和 DevOps 創新領域的酷供應商名單，並受到 Zillow、惠普、Farmers Insurance、Honeywell 和 Logitech 等領先企業的信賴。
目錄:
Software Development
軟體測試工具

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