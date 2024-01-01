替代項 - Fulfil.IO

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Xledgers 新一代基於雲端的 ERP 系統透過 AP、AR 和出納流程的自動化簡化了會計流程。它專注於自動化和智慧數據捕獲，可實現即時報告、出色的管理監督和更快的決策。 Xledger 是一個真正的雲端 SaaS 解決方案。作為多租用戶解決方案，我們的所有客戶都託管在一個底層軟體實例上，從而受益於即時升級和較低的總擁有成本。