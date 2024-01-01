Free TTS 是一款一流的線上文字轉語音轉換器，提供對幾乎所有語言的支援。它旨在創建具有自然聲音的高品質音訊文件，使其適合各種專案。 該工具是免費的，並允許商業用途。 這確保了高效的性能並產生高品質的音訊結果。詳細資訊來自訂音訊。 此功能提供了靈活性並增強了整體音訊體驗。 這些聲音可用於多種目的，例如為影片添加畫外音、創建人工智慧生成的影片或宣傳影片。 然後可以將轉換後的音訊檔案下載為 MP3 檔案。無需註冊，音訊會在 24 小時內自動刪除，以維護安全性。 其強大的 AI 引擎和對 SSML 的支援使其成為適用於各種應用的寶貴工具。

網站： freetts.com

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