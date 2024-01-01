FreeSubtitles.Ai 是一款免費為音訊和視訊內容產生字幕的人工智慧工具。它在 GitHub 上提供，並提供多種選項，包括自動下載連結輸入、不同準確度等級的語言和模型選擇以及翻譯成不同語言。 該工具允許用戶上傳最大大小為 300 MB 且持續時間為 1 小時的文件，而付費用戶可以上傳最大為 10 GB 的文件和持續時間為 10 小時的文件。 最大佇列量為零，並且有四個活動作業正在執行。用戶可以透過選擇付費功能來跳到隊列的前面。該工具提供111 種語言選項，包括自動檢測以實現最佳效率，以及在九種不同大小和精度的模型之間進行選擇的能力，較大的模型提供更高的精度，但需要更長的時間。 該工具還提供不同語言的翻譯，使其對於擁有國際受眾的用戶具有高度的通用性。該工具可免費使用最多 300 MB 的檔案大小和最多一小時的持續時間，而付費功能則提供更大的彈性。 該工具要求用戶在轉錄過程開始之前選擇或刪除音訊或視訊檔案並選擇必要的選項。總體而言，Transcribe File 是一款可靠的工具，可準確產生字幕，對於資源有限的內容創作者來說是一個不錯的選擇。

網站： freesubtitles.ai

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