Frameright 是一款工具，使創作者、開發者和企業能夠確保他們的圖像以適合每個容器和螢幕的完美尺寸顯示。 該工具解決了由於網路上不同的頻道和螢幕尺寸要求而導致圖像無法如預期顯示的問題。 該工具的客製化 AI 提供用戶友好的介面 (UI)，可實現快速、流暢的圖像處理。說明保存在每個文件的元資料欄位中，並且可以透過開源庫和元件輕鬆存取正確的圖像尺寸資訊。 IDC 促進了製作流程不同部分之間的溝通，使日常圖像發布和佈局更新變得輕鬆。 它為開發人員提供像素精度和基於程式碼的圖像框架，無需 CSS hack。企業可以最大化其資產價值並避免代價高昂的錯誤。 Frameright 提供了獨特的人工智慧，可以理解個人風格，使用戶從人群中脫穎而出。該工具旨在與各個行業無縫協作，包括攝影、內容創建和 Web 開發。

網站： frameright.io

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