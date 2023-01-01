替代項 - Folloze
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
Highspot
highspot.com
Highspot 提供業界最先進的銷售支援工具和軟體，以提高行銷效率並增加銷售額。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Terminus
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Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Groove
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體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - 用於測驗、測驗、訓練、抽認卡、知識庫的知識管理軟體。開始使用我們的知識管理軟體。
Dubb
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全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Demandbase
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適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Mutiny
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將您的網站變成您的第一收入管道。 95% 的網路訪客不會在您的通用網站上進行轉換。 Mutiny 可以輕鬆地在您的網站上定位和轉換更多 B2B 買家，無需程式碼網路個人化。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智慧支援、培訓和輔導解決方案如何幫助銷售和行銷團隊吸引買家並增加收入。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一個即時學習平台，專為我們今天的工作學習方式而建構。它可以在團隊需要掌握新流程、技術和方法的時間和地點提供培訓和指導，而不會影響生產力。 Spekit 位於任何基於 Web 的應用程式之上，並與 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需單擊即可獲得您的團隊所需的資訊。這極大地提高了生產力和效能，提高了保留率，減少了重複問題，推動了標準化，並確保您的團隊能夠隨時隨地獲得所需的資訊。 Spekit 是同類產品中唯一經過 Salesforce 認證的供應商，可實現無縫的一鍵式集成，並且還包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI Sa...
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次簡報都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
LoneScale
lonescale.com
利用意圖數據和銷售觸發因素，產生更多合格的管道並完成更多交易。
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客戶生命週期每個階段的摩擦，幫助行銷人員提供更好的客戶體驗並加速收入。
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro 是ABM SaaS，可協助公司透過基於客戶的行銷流程向企業和目標客戶進行銷售，該流程具有個性化的每個接觸點以及所有劇本和範本庫... 顯示更多您可以衡量和編排的電子劇本，以縮短複雜的銷售時間循環。
Flipdeck
flipdeck.com
簡單、視覺化的內容整理器 您是否在組織和交付內容方面遇到困難？人們是否因為找不到自己需要的東西而感到沮喪？透過在 Flipdeck 卡上連結到任何內容，簡化您在任何地方呈現任何內容的方式。建立連結到您喜歡的任何內容的卡片 - 包含圖像、文字以及網頁、文件或影片的連結。最重要的是，您不必移動內容……只需連結到它即可。透過電子郵件或在 Linkedin 訊息、Zoom 或 Microsoft Teams 上發送特定內容的鏈接，可以快速輕鬆地找到內容和分發訊息，從而節省時間。使用 Flipdeck： * 銷售代表無需浪費時間搜尋或修改行銷部門的銷售內容 * 客戶可以即時取得所需的資訊 * 行銷人員可...
Zoomifier
zoomifier.com
管理銷售內容生命週期的更好方法，可提高您的銷售業績ZOOMIFIER 產品解決方案資源定價登錄請求演示管理銷售內容生命週期的更好方法，可提高您的銷售業績使用Zoomifier #1 的行業領導者銷售內容壽命循環解決方案
Flowla
flowla.com
Flowla 是一種讓您的潛在客戶參與數位個人化旅程的新方式，您的內容以一種有趣且引人入勝的方式被消費，對話自然開始……無論您是否參與； - 銷售和完成交易， - 成功並吸引新客戶， - 招募和吸引候選人， - 或任何其他您正在建立動力和興趣的角色，嘗試使用 Flowla 從人群中脫穎而出並加快行動
AirDeck
airdeck.co
AirDeck 是一個文件旁白平台，與企業銷售、CS 入職和行銷團隊合作，大規模提供個人化內容。輕鬆將語音或視訊添加到任何文件或簡報中、發送獨特的追蹤連結以及查看參與度分析，所有這些都集中在一個強大的解決方案中。
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID 意味著您可以在銷售流程的所有步驟中編纂最佳實踐。將您所有最好的銷售內容、策略和權力動作捕捉到適合您的銷售和行銷團隊的協作且易於使用的手冊中。
Prezentor
prezentor.com
在 Prezentor，我們相信讓銷售變得更人性化。我們的動態銷售支援軟體透過在銷售簡報中創造實體體驗來改變銷售方式，以便您可以更好地銷售並成為客戶值得信賴的顧問。 Prezentor 可協助您與客戶建立對話並獲得對他們需求的寶貴見解。美麗、溫馨的視覺效果與在正確的時間顯示相關資訊相結合，可以讓您的客戶保持參與，而投資回報率(ROI) 計算器和互動式小部件等實用功能可以透過每次示範豐富您的商業智慧。先進的追蹤技術可以深入了解您的內容的效能，使您的演示後跟進更加有效。透過我們的平板電腦、桌上型電腦和行動裝置應用程序，管理您的所有銷售內容，並快速為您的銷售團隊提供將潛在客戶轉化為實際客戶所需的一切...
Matik
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Matik 可自動建立和傳送個人化、數據驅動的簡報。只需向 Matik 提供一些意見（例如，該投影片適用於哪個帳戶、日期範圍），Matik 將查詢資料以建立包含個人化文字、圖像、圖表和表格的 Google 投影片或 Microsoft PowerPoint 投影片。 Matik 可以自動將內容作為電子郵件附件傳送至帳戶。可以自動化的內容範例包括季度/執行業務審查、更新平台、業務案例、價值分析和 ROI 單頁瀏覽器。
Showell
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Showell 是一款屢獲殊榮的銷售支援工具，用於管理、展示、分享和追蹤您的銷售內容。這是您銷售代表更明智地銷售並達成更多交易所需的全部。將您的銷售、行銷和管理全部集中在同一頁上，擴展最佳實踐，消除障礙，並幫助賣家銷售！
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收入團隊行動迅速，支持不應讓他們放慢腳步。 Enablix 讓您的團隊保持同步，以便您的行銷人員可以無縫地為您的代表提供推動成果所需的內容、培訓和支援資源。 Enablix 是一款支援解決方案，旨在幫助團隊更好地利用其銷售和行銷內容。透過無縫連接和連結來自任何來源的內容，代表和行銷人員可以啟動現有內容並就創建內容做出數據驅動的決策。無論您是與潛在客戶、現有客戶或合作夥伴分享訊息，Enablix 都可以幫助您簡化溝通並提高績效。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鳥兒有機會獲得銷售。立即過濾、配對潛在客戶並將其路由至合適的銷售人員。達成更多交易。 LeadAngel 是一個 B2B 潛在客戶管理平台，包括潛在客戶配對和路由。快速、可靠且可自訂的操作可與 Salesforce CRM 等配合使用。可用於路由和匹配潛在客戶的 API。 LeadAngel 協助企業、組織和企業改善銷售流程，更快完成更多交易。該軟體提供潛在客戶路由、潛在客戶匹配、模糊匹配、潛在客戶重複資料刪除、基於帳戶的行銷策略和詳細報告。匹配是非常可自訂的並且非常快。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
Klyck.io
klyck.io
Klyck 是您組織、尋找和分享資訊的首選內容解決方案。集中您團隊的知識，提供對所有內容的快速、輕鬆存取。在針對每種情況量身定制的自訂頁面中使用您的內容，以節省時間、金錢和無盡的電子郵件線程。透過將您的內容和知識結合在一起，Klyck 可以幫助您在需要時找到所需的內容。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 將整個交易整合到一個協作平台中，同時獲取有關「如何」推進交易以及「做什麼」來完成交易的情報。發現危險信號並處理風險，避免在混亂的電子郵件線程和過時的文件上花費無數時間。簡化溝通，始終讓利害關係人保持一致並承擔責任。透過提高交易可見度、組織最佳實踐、完善的後續步驟和共同行動計劃模板，提高銷售團隊的獲勝率並縮短創收時間。
Valuecase
valuecase.com
昨天，銷售一片混亂，充斥著無盡的電子郵件、遺失的附件、行動計畫電子表格，以及不知所措的前景。如今，銷售是透過 Valuecase 完成的。因此，潛在客戶可以更快地移動，賣家最終知道機會是否仍在移動。各種規模的銷售和客戶成功團隊都選擇 Valuecase 來吸引客戶、簡化協作並在過程中發現前所未見的見解。文件？共同行動計畫？廣告？借助 Valuecase，它們都位於一個美麗的空間中，只需單擊即可與潛在客戶共享。從第一次接觸您的產品，到銷售，再到入職，等等。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及...
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
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我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
Nymblr
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Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼來存取高品質的聯絡人資料。我們的客戶至上方法、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用
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Intandemly 提供以客戶為基礎的行銷和銷售軟體 + 專家，以從目標客戶產生需求、參與度和收入。您將獲得人員、流程和我們的銷售平台的組合 400 多家組織信任 Intandemly 來推動銷售參與。如今，擁有 1 到 10,000 人的組織都在使用基於 SaaS 的軟體。識別：Intandemly 提供了一個 Chrome 擴展，使識別變得超級簡單，同時消除了代表的資料輸入。研究您的客戶和潛在客戶，獲取最新的聯絡資料並將其推送到潛在客戶模組中。前景：透過我們內建的 CRM 增強銷售，該 CRM 提供見解、帳戶管理、通話、電子郵件自動化等。建立經過優化的銷售工作流程，以協助您達成更多交易。...
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Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
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advertaze.com
想像一下為您的每個目標帳戶創建一個獨特的個人化廣告。現在想像一下，在只有該帳戶的購買團隊才能看到的位置顯示該廣告。 Advertaze 使用微受眾定位，將基於帳戶的個人化廣告顯示在正確帳戶的正確人員面前。對於在購買過程中沒有發言權的人來說，不會再浪費印象。了解更多信息，請訪問 advertaze.com
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 預測創收行動並確定其優先順序。利用 MadKudu 的收入自動化智慧引擎加速收入並提高投資報酬率。