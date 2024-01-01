替代項 - FlyFreely

SenseHawk

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SenseHawk 是適用於建築和維運團隊的終極太陽能站點應用程式。 SenseHawk 新穎的基於 GIS 的軟體套件使太陽能資產管理就像使用您最喜歡的行動地圖應用程式一樣輕鬆。其生產力和協作工具圍繞著太陽能資產的數位孿生捕獲和組織數據。該應用程式整合並可視化數據，範圍從地形和設計文件到設備資訊和現場活動。由於數據被地理標記到太陽能資產中的特定組件或位置，因此遠端管理變得更加簡單。 SenseHawk 增強了太陽能資產流程和網站運作： + 地圖視圖 上傳 KML、CAD 檔案並為您的網站建立地圖視圖。註釋、新增任務、表單等。讓工地導航變得簡單。 + 照片 瀏覽網站、點擊圖片、建立任務或附加到...