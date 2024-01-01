替代項 - Flowtrail AI
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智慧設計工具加快您的工作流程，並即時存取大量令人驚嘆的插圖、字體、照片、圖示和紋理。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美國圖片庫、素材庫、音樂庫和編輯工具提供商；它的總部位於紐約。 Shutterstock 由程式設計師兼攝影師 Jon Oringer 於 2003 年創立，擁有一個包含約 2 億張免版稅庫存照片、向量圖形和插圖的庫，以及約 1000 萬個可供授權的影片剪輯和音樂曲目。 Shutterstock 最初只是一個訂閱網站，2008 年，它從訂閱擴展到點菜定價。它自 2012 年起在紐約證券交易所公開交易。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增強功能，如聊天歷史搜尋、資料夾、整合、提示庫等。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Litmaps
litmaps.com
更快地發現科學。視覺化研究導航、引文網絡搜尋和團隊同步。終極科學發現平台。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事