替代項 - Flowlu
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我們相信文件不僅僅是資訊和證據的集合。它們是連結人員和想法、推動業務發展的基礎。 Adobe Acrobat 讓您與團隊保持聯繫，同時推動您的業務向前發展 - 無論您在哪裡工作。 Acrobat 是一款深受財富 500 強公司信賴的一體化 PDF 和電子簽名解決方案。借助 Acrobat，您可以輕鬆地建立、編輯、轉換、共用、簽名和組合文件 - 所有這些都在一個 Adobe 平台上進行。您可以創建無縫的數位體驗，讓您的團隊隨時隨地透過任何裝置輕鬆協作和工作。 Acrobat 中的液體模式還使用戶能夠在小螢幕上查看 PDF，而無需捏合和縮放。我們與 Microsoft 合...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf 是一款基於雲端的協作 LaTeX 編輯器，用於編寫、編輯和發布科學文件。 它與眾多科學出版商合作，提供官方期刊 LaTeX 範本和直接提交連結。 兩人都是數學家，並受到自己在學術界的經驗的啟發，為協作科學寫作創建了更好的解決方案。 他們從 2011 年開始開發 WriteLaTeX。 他們於2014 年1 月16 日在倫敦大英圖書館舉辦的首次#FuturePub 活動中推出了Overleaf 的測試版。 。 由此誕生了 Overleaf v2，將兩者的原始功能合併到一個託管於 overleaf.com 的基於雲端的平台中。 。 該計劃於2013年7月1日開始，為期...
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Confluence
atlassian.com
Confluence 是由澳洲軟體公司 Atlassian 開發的流行的基於網路的企業 wiki（協作軟體）。 Atlassian 使用 Java 程式語言編寫了 Confluence，並於 2004 年首次發布。運作的軟體或軟體即服務。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企業和個人幾乎隨時隨地透過幾乎任何設備安全地發送和簽署協議的世界第一方式。 Docusign 應用程式易於使用，為各方提供無限的免費簽名，並受到全球數百萬人的信任。
GitBook
gitbook.com
您的使用者會喜歡的產品文件。 GitBook 擁有為使用者建立精美文件所需的一切 — 因此您無需建立自己的編輯工具、CMS、網站等。您可以專注於編寫精彩的內容。 GitBook 基於分支的 Git 工作流程鼓勵整個團隊透過建立分支、請求審核以及準備好時進行合併來進行協作。這是您的開發人員已經了解和喜愛的流程 - 他們甚至可以使用 Git Sync 在程式碼編輯器中編輯您的文件。 這一切都由人工智慧支持，讓您的用戶快速找到他們需要的內容，發佈設定讓您可以控制誰可以存取您的文件以及您自己團隊的內部文件。
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo 是一個國際非營利組織。他們託管並維護 KoboToolbox，這是一個創新且可訪問的開源平台，用於收集人道主義、發展、健康和其他社會影響倡議組織使用的調查數據。其使命是為組織提供優質數據工具，使他們能夠產生推動全球積極變革的見解。我們為非營利組織提供免費存取我們平台的權限，使世界各地的當地組織能夠使用 KoboToolbox 發揮作用。 KoboToolbox 是一個用於資料收集、管理和視覺化的開源平台。作為非營利部門使用最廣泛的主要資料收集工具，它是全球超過 14,000 個社會影響力組織的首選工具。 幾乎在世界上每個國家，涉及人道主義行動、全球發展、環境保護、建立和平和人權的...
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nim...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms 是一款功能強大的企業線上表單建立器。在線上建立和分享表單，並輕鬆與您的團隊協作。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
pdfFiller
pdffiller.com
編輯 PDF、建立表單、收集資料、協作、簽署和傳真文件等等。您可以在任何地方、任何裝置上完成這一切，而成本只需一小部分。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
萬興PDF專家是Adobe® Acrobat®的領先替代品，以極低的價格提供企業級PDF功能和永久許可。它可跨桌面、行動和網路平台使用。萬興PDF專家在全球以 11 種不同語言出售，為所有類型的用戶提供了最簡單、最聰明的方式來創建、編輯、轉換和設計 PDF 文檔，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
xTiles
xtiles.app
根據卡片和選項卡思考、寫作和組織您的想法。 一個網頁筆記應用程序，可在一個地方建立和豐富您的所有想法。
IT Glue
itglue.com
IT Glue 是一款屢獲殊榮的 IT 文件軟體，旨在幫助您最大限度地提高團隊的效率、透明度和一致性。探索 IT Glue，您將找到簡化 IT 文件的建立和維護所需的一切。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能夠簡化文件編輯、簽名、分發以及表單填寫。 DocHub 還提供與 Google Workspace 的高度流行的集成，允許用戶直接從 Google 應用程式匯入、匯出、修改和簽署文件。 DocHub 於 2014 年推出，已受到超過 8,330 萬用戶的信任。即時雲端保存和安全工作流程使超過 5 億個文件在一個易於使用的單一解決方案中保持最新和安全。