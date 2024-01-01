FlowGPT
還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop。
網站： flowgpt.ai
使用 WebCatalog Desktop 上「FlowGPT」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
FlowGPT 是一款 AI 工具，為 ChatGPT（畫佈板上的聊天機器人工具）提供視覺化介面。 FlowGPT 透過允許多線程視覺對話來改善對話結構和清晰度。 該工具提供各種節點來輕鬆管理對話，使用戶能夠專注於大局、分享想法、獲取回饋並改善工作。 此外，FlowGPT 還提供對文件的即時訪問，不會出現延遲或混亂。使用者可以藉助 ChatGPT 的功能對任何主題進行研究。該工具展示了各種範例，例如文案寫作技巧、行銷、非小說類寫作和健康飲食計劃。 其平行特徵重複語法形式以賦予線條節奏，而其對偶特徵將兩個相反的單字並排放置以強調對立面。 它的後記功能在連續子句的末尾重複，以添加一點提示音。 相反，用戶只需為他們使用的人工智慧單字付費。該平台在底層使用 OpenAI ChatGPT API 來計算使用的 AI 單字數量，其中包括輸入和輸出文字。 總體而言，FlowGPT 是一款強大的工具，用於視覺化和建立 AI 對話，並且可以靈活地滿足個人需求。
網站： flowgpt.ai
免責聲明：WebCatalog 與 FlowGPT 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。