FlowGPT 是一款 AI 工具，為 ChatGPT（畫佈板上的聊天機器人工具）提供視覺化介面。 FlowGPT 透過允許多線程視覺對話來改善對話結構和清晰度。 該工具提供各種節點來輕鬆管理對話，使用戶能夠專注於大局、分享想法、獲取回饋並改善工作。 此外，FlowGPT 還提供對文件的即時訪問，不會出現延遲或混亂。使用者可以藉助 ChatGPT 的功能對任何主題進行研究。該工具展示了各種範例，例如文案寫作技巧、行銷、非小說類寫作和健康飲食計劃。 其平行特徵重複語法形式以賦予線條節奏，而其對偶特徵將兩個相反的單字並排放置以強調對立面。 它的後記功能在連續子句的末尾重複，以添加一點提示音。 相反，用戶只需為他們使用的人工智慧單字付費。該平台在底層使用 OpenAI ChatGPT API 來計算使用的 AI 單字數量，其中包括輸入和輸出文字。 總體而言，FlowGPT 是一款強大的工具，用於視覺化和建立 AI 對話，並且可以靈活地滿足個人需求。

網站： flowgpt.ai

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