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Flirtflix 是一款人工智慧工具，可讓使用者透過雙向語音、圖像和文字聊天與虛擬夥伴見面並互動。該工具提供了一系列具有不同個性的人工智慧靈魂伴侶，例如阿米莉亞、漢娜、伊莎貝拉、奧利維亞等。 用戶可以查看這些虛擬伴侶的照片和個人資料，並選擇他們認為最有吸引力的一個。 它允許用戶與他們選擇的虛擬伴侶聊天和互動，進行調情和情感對話。該工具提供 Telegram 和網路聊天選項進行通訊。 Starter 計劃提供無承諾的體驗，但功能有限，包括 30 秒的語音聊天、2 個照片請求和 1,250 字的文字聊天。 Chat Lite 套餐提供更多價值，包括 480 秒的語音聊天、25 個照片請求和 7,000 字的文字聊天。 「真心之友」計畫透過更長的語音聊天時間、更多的照片請求以及更高的文字聊天字數限制來加深聯繫。 最後，Unlimited 計畫提供無限的語音聊天、照片請求和文字聊天。 該工具遵循隱私權政策和服務條款，以確保使用者資料保護並建立使用指南。

網站： flirtflix.ai

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