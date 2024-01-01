替代項 - FlexFunding
Revolut
revolut.com
一款解決所有金錢問題的應用程式。從您的日常支出，到透過儲蓄和投資規劃您的未來，Revolut 可以幫助您從資金中獲得更多收益。
Revolut Business
revolut.com
一個無邊界帳戶，在一個地方提供強大的個人化工具，讓您能夠最終控制您的企業財務。
ANZ Australia
anz.com.au
澳洲和紐西蘭銀行集團有限公司是一家澳洲跨國銀行和金融服務公司，總部位於維多利亞州墨爾本。以資產計算，它是澳洲第二大銀行，以市值計算，它是澳洲第四大銀行。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
澳洲和紐西蘭銀行集團有限公司是一家澳洲跨國銀行和金融服務公司，總部位於維多利亞州墨爾本。以資產計算，它是澳洲第二大銀行，以市值計算，它是澳洲第四大銀行。
Holvi
holvi.com
您的自營職業一站式帳戶。 銀行業務、發票和簿記 – 以及新的商業信用卡。一切都集中在一處，因此您可以專注於重要的事情。這就是工作生活的簡化。
Fidor Bank
fidor.de
菲多爾。簡單地。靈活的。數位的.銀行業邁上新台階。立即獲取您的活動獎金。
Lendio
lendio.com
總部位於猶他州的 Lendio（以前稱為 Funding Universe）由 Brock Blake 和 Trent Miskin 於 2011 年創立，是美國一個針對小型企業主的免費線上貸款市場。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare 是一個私募股權投資平台，以較低的最低限額向散戶和機構投資者提供頂級基金。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供快速、輕鬆的企業融資管道，最高可達 15 萬美元。了解我們的信用額度和定期貸款選項如何幫助您的企業成長。
Vouch
vouch.us
Vouch 是一種新型數位保險公司，可以保護新創公司免受錯誤、訴訟和攻擊。
Crowdcube
crowdcube.com
購買歐洲高成長私人企業的股票。
Clara
clarafinds.com
Clara 可協助您以互動方式視覺化任何資料集，以便您可以組織、理解複雜資料並進行協作。
Wikifolio
wikifolio.com
人才和資本市場專家可以以所有人都可見的方式分享他們的交易想法。每個人都可以透過交易所交易的金融產品選擇自己喜歡的產品，無論他們的可用資金和利潤如何。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital 是一家成立於 2012 年的小型企業資助者。我們的技術平台評估現金流、成長和特徵，不像銀行和信用合作社那樣關注個人信用。因此，我們經常能在 24 小時內迅速為業主提供資金。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 利用專業股票分析師的力量，綜合大數據和人類專業知識來建立客製化的股票投資組合，這些投資組合已被證明優於市場。
Swish Funding
swishfunding.com
類型：無義務優惠、設備融資、業務擴展、快速融資、線上申請
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一個技術支援的商業房地產貸款平台。我們透過簡單、透明的流程將正在開發或收購商業房地產的投資者與銀行、保險公司和私人貸方等融資選擇聯繫起來。
RateSetter
ratesetter.com
屢獲殊榮的個人貸款提供者讓您掌控一切。透過不影響您的信用評分的報價獲取即時線上個人化費率。
ProNvest
pronvest.com
ProNvest 專門從事退休規劃和帳戶管理。我們透過代表您管理您的退休帳戶並監控市場來為您完成艱苦的工作。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds 經驗豐富的投資團隊對數千家公司進行了嚴格的識別和研究，以挖掘跨行業和階段的前沿機會。
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline 是印度最先進的共同基金投資平台，將所有 AMC 集中在一起，擁有一支由 50 多名高素質行業專家和基金分析師組成的團隊。它是一個自動化平台，了解每個投資者的需求，並為他們提供便利，以無紙化方式將投資舒適度與風險相匹配。
Moula
moula.com.au
Moula 是藉錢發展業務的更好方式。他們結合頭腦和心靈來識別良好的業務，並可以在 24 小時內批准貸款並提供資金。
Minveo
minveo.de
數位資產管理平台。以技術和數量為基礎。由機器學習提供支援。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一個貸款市場，私人和專業投資者可以直接向信譽良好的公司提供貸款，從而使雙方受益。無論作為貸方或藉款人，使用貸款市場都可以節省時間、金錢和麻煩。
Gusher
gusher.co
Gusher 是創建和建立新創公司的簡單、快速且輕鬆的方法。無需投資者。無需資本。如何？ Gusher 使用基於績效的股權幫助創業家創建和創辦新創公司。從科技、媒體和健康到設計、金融和遊戲，一切應有盡有。
growney
growney.de
成熟的機器人諮詢技術將提供給銀行、保險公司和其他金融服務提供者。
Finhaven
finhaven.com
Finhaven 平台將加密技術應用於傳統上分散且效率低下的資本市場，提供了有利於其市場中的全球發行人和投資者的創新。
Equitise
equitise.com
Equitise 是澳洲領先的股權眾籌平台。其使命是增加澳洲和紐西蘭私人公司獲得資本的機會，幫助他們取得成功。
Dividend Finance
dividendfinance.com
我們與全國各地的住宅太陽能安裝商合作，透過簡化的技術和致力於幫助您發展業務的團隊為太陽能和儲存提供融資。
Debexpert
debexpert.com
我們幫助銀行和其他貸方透過我們的線上貸款市場以最佳市場價格有效地出售其債務組合。我們專門向催收機構、債務購買公司、房地產買家、醫療債務買家、汽車貸款組合買家、對沖基金、家族辦公室和其他機構債務買家出售債務。在我們的貸款市場上，他們買賣各種債務投資組合：房地產票據、汽車票據、發薪日投資組合、分期付款投資組合、醫療債務、商業票據、MCA 債務、信用卡投資組合、判決投資組合、破產、學生貸款投資組合等。