替代項 - Fiverr
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一個美國自由職業平台，企業和個人在該平台上進行聯繫以開展業務。 2015 年，Elance 與 oDesk 合併後更名為 Upwork，公司現全名為 Upwork Global Inc。 Upwork 擁有超過 1,200 萬名註冊自由工作者和 500 萬名註冊客戶。每年發布 300 萬個價值超過 10 億美元的職位，使 Upwork 成為全球最大的自由工作者市場。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是設計師獲得靈感、回饋、社群和工作的地方，也是您發現世界各地設計師並與他們聯繫的最佳資源。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的價格尋找和僱用頂級自由工作者、網頁開發人員和設計師。世界上最大的50m市場。在幾秒鐘內收到報價。立即在線上發布您的工作。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免費發布職缺尋找專業自由工作者，分分鐘找到自由工作！ PeoplePerHour 是一個將世界各地的小型企業、新創公司、企業家、公司、企業、中小企業和自由工作者連接在一個值得信賴的環境中購買和銷售服務的市場。
Malt
malt.com
Malt 是歐洲自由工作者的創新市場。 麥芽是基於國家的。我們完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷蘭） - BE：fr.malt.be Belgique（法語） - 德國：www.malt.de Deutschland（德文） - DE：en.malt.de 德國（英文） - ES：www.malt.es España (español) - 法國：www.malt.fr 法國 (français) - FR：en.malt.fr 法國（英文） - NL：www.malt.nl Nederland（荷蘭）
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳洲領先的本地服務線上市場，將需要完成工作的個人和企業與想要工作的人聯繫起來。 Airtasker 的使命是讓人們充分發揮其技能的價值，旨在透過創造真正靈活的工作和賺取收入的機會，對未來的工作產生積極影響。自 2012 年推出以來，Airtasker 已創造了超過 20 億美元的工作機會，並為全球超過 130 萬名獨立付費客戶提供服務。
Bark.com
bark.com
Bark.com 審查當地企業並協助您找到最好的專業人員來快速完成您的工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個旨在將企業與其專業網路中的頂級無程式碼和低程式碼開發人員聯繫起來的平台。 Conneciton 只需 48 小時即可完成，因此可以在幾週內驗證並發布最小可行產品 (MVP)。 開發人員經過專業審查，使其成為關鍵任務項目的可靠選擇。在參與之前，企業可以進行無風險試用，只有在滿意後才付款。 Toptal 擁有各種角色的專業人員，能夠開發客製化應用程式、建立自動化工作流程、整合第三方 API 以及最佳化資料庫效能。 他們還提供跨多個平台的專業知識，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backend...
WorkGenius
workgenius.com
快速有效率地尋找和聘用傑出人才。 WorkGenius 提供市場上領先的端到端自由職業招募和管理解決方案。我們提供基於創新技術的人員配置方法，以業界領先的價格更快地獲得經過審查的人才，同時減少付款和合規問題。
Andela
andela.com
我們的人才社群包括 77K 多種軟體和 100 多種技能，遍佈 60 多個國家。我們為您尋找、評估、配對和僱用工程師。
Arc
arc.dev
Arc 是一個遠端職業平台，可協助開發人員在任何地方建立令人驚嘆的職業生涯。一站式在線查找數千個頂級遠端開發人員職位！
Alura Market
alura.io
Etsy 賣家排名第一的自由職業服務市場。我們將 Etsy 企業與經過審查的自由工作者聯繫起來，提供幫助 Etsy 賣家成功的服務。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。
notch
order.notchordering.com
notch 簡化了各種規模的餐廳和供應商的食品和飲料批發訂購。在一處完成所有訂單、聊天和付款。
Turing
turing.com
圖靈為管理複雜資料的組織建構和部署生成式人工智慧產品和解決方案。我們深受全球商業企業的信賴，協助他們解決人力智慧業務挑戰並提高生產力。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Codementor
codementor.io
透過從事實際專案來提高您的程式設計技能。加入我們的免費社群討論專案、審查代碼並向同行和導師學習。
Comeup
comeup.com
2013 年創建的 100% 線上服務交付平台。
Codeable
codeable.io
Codeable 是唯一的 WordPress 自由工作者平台。我們將客戶與最好的 WordPress 專家相匹配。我們幫助客戶解決任何 WordPress 問題。
WriterAccess
writeraccess.com
僱用最好的自由工作者並簡化您的工作流程。 我們的內容創建平台為您提供擴展內容行銷、發展業務或代理商以及掌握內容行銷以贏得線上勝利所需的人才、工具和培訓。
Proxify
proxify.io
Proxify 的使命是將世界各地的頂級開發者與他們應得的機會聯繫起來。自推出以來，Proxify 的開發人員已成功與 1,200 多家滿意的客戶合作，建立他們的產品和成長功能。 3500 多名才華橫溢的開發人員信任 Proxify 及其網路來實現他們的夢想和目標。 Proxify 是由對遠端全職工作感興趣的才華橫溢的開發人員組成的全球網路打造的。
Fastwork
fastwork.id
讓專業的自由工作者來幫助您的工作或業務，或在印尼自由職業網站上尋找線上工作！
Anytask
anytask.com
AnyTask.com 是一個全球自由工作者市場，利用Electroneum Ltd. 基於區塊鏈的支付技術來消除自由工作者擁有銀行帳戶的需要，同時也承諾零賣家費用- 與其他自由工作者相比，他們可以節省高達20% 的費用市場。從買方的角度來看，一切照舊。來自世界各地的自由工作者願意透過外包您的工作來幫助您和您的企業節省時間和金錢。從設計和行銷服務，到寫作和個人協助，您都可以在 AnyTask.com 上找到所需的一切。
Contently
contently.com
內容豐富地幫助品牌講述精彩的故事。我們強大的企業內容行銷平台、數據驅動的策略服務和世界一流的自由工作者網路為世界頂級品牌提供了創建取悅受眾並推動績效的內容所需的一切。平均而言，我們的客戶透過 Contently 創建的內容每年為其業務帶來的價值超過 1,300 萬美元，投資回報率高達 6 倍以上。創建精彩的內容很困難，但 Contently 讓它變得容易得多。我們強大的技術會告訴您要創作哪些故事，並將您與屢獲殊榮的創意團隊聯繫起來，將這些故事變為現實。智慧工作流程和人工智慧支援的建議可以節省您團隊的時間和精力，我們世界一流的分析套件可以揭示哪些內容表現最佳，並指導您下一步該做什麼。我們甚至會告...
Crowdspring
crowdspring.com
世界上最值得信賴的平面設計市場，包括標誌設計、網站設計、產品設計和企業命名。 100%退款保證！
Worksible
worksible.com
想要改變傳統工作和培訓方式的新創公司。獲得個人和專業成長所需的所有工具。註冊 Worksible 並上傳您作為自由工作者的服務，以便客戶或公司可以找到您並僱用您。您也可以與其他使用者建立聯繫，向他們學習、共同進行專案等等。公司將能夠發布自由工作者必須申請並發送報價的項目。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一個由排名前 1% 的自由開發人員和設計師組成的網絡，每小時費率從 30 美元到 100 美元不等
Contra
contra.com
Contra 是一個網路平台，為使用者提供獨立工作的自由和機會。它透過專屬社區和推薦網絡向人們提供靈活的工作機會，展示工作組合，使自由工作者和其他獨立專業人士能夠以自己的方式謀生。
Contentoo
contentoo.com
與排名前 10% 的自由內容創作者結合無與倫比的技術和世界一流的營運支援來創作高端內容。 Contentoo 成立於 2017 年，是一個將排名前 10% 的內容創作者與（國際）公司的行銷部門聯繫起來的平台。如今，我們的自由職業社群包括內容行銷策略師、SEO 專家、成長行銷人員和其他自由工作者，他們可以透過我們的平台幫助您進行內容行銷。
Revelo
revelo.com
每一個成功的產品背後都有一個世界級的開發團隊。在美國時區尋找、僱用和管理世界一流的遠端開發人員，並對其技術和軟技能進行預先審查。 Revelo 是美國公司僱用拉丁美洲遠端軟體開發人員的最大線上平台。我們支援薪資、候選人福利、稅收和當地合規性，從而為招募軟體開發人員提供端到端解決方案。