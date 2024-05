First Insight 提供了一個下一代決策平台,使設計師、商家、品牌經理、買家和行銷團隊能夠透過專門為零售業設計的數位調查吸引消費者來回答他們每天面臨的關鍵問題。零售領導者使用 First Insight 的數位測試平台 (InsightSUITE) 透過釋放目標客戶的價值來實現成長。我們的解決方案收集零方、客戶聲音數據,並將其與人工智慧結合,使財務目標成為現實。為什麼是第一個洞察力? First Insight 的數位參與模組可讓您透過簡單且身臨其境的基於瀏覽器的使用者體驗來吸引潛在客戶、消費者、客戶和員工。該客戶之聲軟體透過調查問題、情緒評級、估值和公開評論收集回饋。企業可以在一個整合平台上使用自己的品牌、激勵措施和連結來客製化互動。經過驗證、前瞻性和高效:InsightSUITE 的演算法使用人類計算和貝葉斯模型來最大限度地減少統計上有效結果所需的反應數量。這種方法的測試比其他研究方法更準確、更便宜、更快。專家帳戶支援:First Insight 客戶經理是零售專家。我們的團隊成員擁有必要的技能,可以幫助您成功經營 InsightSUITE 平台並最大限度地縮短價值實現時間。分析師報告/認可:被列為 2022 年 Gartner® 零售分類優化應用市場指南的代表供應商,包含在 Gartner 2021 年版中。

網站: firstinsight.com

免責聲明:WebCatalog 與 First Insight 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。