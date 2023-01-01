我們的英國巴士部門經營英國約五分之一的當地巴士服務，是最大的巴士營運商之一，在英格蘭、蘇格蘭和威爾斯擁有約 6,400 輛巴士的車隊。我們的巴士路線服務於英國 40 個最大的城鎮和城市，為學生、通勤者、休閒旅客和優惠旅客提供超值的公共交通。

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