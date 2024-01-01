FilterPixel 是一款由人工智慧驅動的照片剔除和編輯工具，可在 Windows 和 Mac 平台上使用。該工具可自動執行照片排序、識別最佳照片和標記潛在問題的過程，從而減少在照片選擇上花費的大量時間。 該應用程式旨在滿足各種攝影類型的需求，無論拍攝類型如何，都能確保獲得準確的結果。它支援 RAW、DNG 和 JPG 等多種格式，並允許同時匯入多個相冊，從而進一步提高工作流程效率。 FilterPixel使用AI模仿使用者從裁切到曝光調整的編輯風格，使他們能夠創建個人化的編輯設定檔。透過 FilterPixel，使用者可以將編輯後的影像以多種格式匯出到不同的平台，包括 Lightroom、Capture One 和 Photo Mechanic。 該工具因其在改變工作流程和提高生產力方面的功效而受到全球攝影師社群的信賴。該軟體保證隱私且不共享用戶數據，確保 GDPR 合規性。 它提供一系列支持，包括教育部落格和專門的幫助台。 AI還可以客製化學習使用者的攝影風格和流派，並對不同的拍攝進行不同的處理。 值得注意的是，FilterPixel 的人工智慧會對相似的照片進行分類並選擇最好的一張，確保不會錯過任何想要的鏡頭。

網站： filterpixel.com

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