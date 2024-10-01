替代項 - Field Nation

Maestro

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MaestroCR 是一個專案管理工具，可以簡化所有相關方的流程。它使專案所有者、解決方案提供者（軟體開發人員、撰稿人、設計師等）、利害關係人和貢獻者能夠在通用平台上追蹤專案的進度。 MaestroCR 與其他專案管理工具的區別在於，它使您能夠控制專案從估算到交付的每個階段。 MaestroCR 將專案級聯為提案、估價、工作量、交付、批准和發票。在每個階段，專案所有者和解決方案提供者必須就期望達成一致。因此，可以防止因錯過電子郵件、電話或訊息而導致的通訊故障，並確保透明的通訊。運行多個項目可能會導致截止日期被忽視、訊息遺失或請求被忽略。 MaestroCR 的創建是為了幫助您克服這些挑戰。從儀...