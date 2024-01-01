需要有關 Microsoft Dynamics GP 或 D365 Business Central 發票處理的協助嗎？ Fidesic 是您人工智慧驅動的應付帳款的首選解決方案。 www.fidesic.com 還在手動處理發票嗎？ Fidesic 讓開立發票和供應商付款變得輕鬆！我們協助以下企業... *成長型企業 *多地點/多實體/特許經營 *需要擴大發票處理規模 *需要現代化 AP 流程 *使用 Microsoft Dynamics GP 或 Business Central 功能： *發票資料擷取 - 99%準確（不再需要手動輸入）*輕鬆構建發票和付款審批的審批工作流程*輕鬆支付-（ACH、安全支票履行、移動）*帶有您品牌的供應商門戶（供應商直接提交發票）*與Business Central和Dynamics GP (Great Plains) Fidesic 不斷努力為使用者提供最可靠、高效且易於使用的 Dynamics GP 和 Business Central 應付帳款 (AP) 自動化解決方案。我們相信，透過使用現代化、高可見性和安全的平台來簡化您的發票處理，您可以專注於宏觀組織目標並打造您喜歡的工作。 Fidesic 旨在與使用 Dynamics GP 的單一和多地點企業合作。我們與會計專業人士合作，幫助減少手動流程、提高生產力並提高責任分散的組織的可見性。 Fidesic 團隊以個人化的方式了解每家企業，無論規模大小，確保您的應付帳款 (AP) 需求得到傾聽和照顧。客戶服務團隊可以透過即時聊天、電話或電子郵件為您提供成功和克服可能面臨的任何挑戰所需的必要資訊和協助。 • 自助式入門- 使向自動化的過渡變得完美簡單。每當您需要幫助時，我們的支援團隊都會在整個過程中為您提供指導。 • 發票 OCR（光學字元辨識）- Fidesic 的 OCR 結合了軟體和人工輸入，以確保重要的發票資料盡可能準確 - 擷取發票的準確率高達 96%。這意味著不再需要輸入資料！ • 多位置支援- Fidesic 在其擷取和工作流程中內建了本機多位置支援。發票將自動寄送至指定地點核准者和總帳編碼。 • 客戶服務- Fidesic 以其出色的客戶服務而自豪。團隊可以透過即時聊天、電話或電子郵件回答您的任何應付帳款問題、評論或疑慮，並以有效的方式解決它們。 • 完整的MEM（多位置）整合- Fidesic AP 具有工作流程、發票管理以及專為與多實體管理配合使用而設計的GP 導入功能。已核准的發票將被拆分為單一或多個實體，並匯入 GP 中，並且需要零資料輸入。 • 不再需要手動資料輸入- Fidesic 幫助使用者進行審批並負責履行。不再需要填寫和發送紙本支票。透過選擇要支付的發票來發送 ACH 和紙本支票。 • 供應商付款自動化- Fidesic 是透過我們基於網路的審批工作流程系統管理整個供應商付款流程的最佳方式。此解決方案將與您在 Dynamics GP ERP 系統中設定銀行系統的方式相符。您將能夠透過 ACH 和紙本支票從多個銀行帳戶向供應商付款，而無需在審批和付款流程中添加額外的步驟。 • 行動發票核准 - Fidesic 的應付帳款解決方案提供了強大的行動發票核准平台，您可以透過網路連線從任何地方存取該平台。不再僅僅因為您不在辦公室而阻礙發票審批 - 使用我們的解決方案直接透過您的電子郵件批准發票。 • 強大的工作流程- Fidesic 提供靈活可靠的工作流程，可自動路由發票審批，因此您不再需要對應付帳款 (AP) 發票處理進行微觀管理。作為 Fidesic 用戶，您將完全了解您的工作流程，並能夠產生可供審計的報告。 • 產業特定功能- Fidesic 提供針對特定產業設計的功能。該解決方案可協助多個醫療保健、非營利組織、食品和飲料、飯店、金融和特許經營組織進行發票和付款處理。 • 可靠的報告- Fidesic 的解決方案可以滿足您獨特的報告要求。您將能夠提供專門設計的報告，讓您的捐助者深入了解資金的使用情況，並根據他們的需求量身定制報告，所有這些都只需付出最少的努力。用戶還可以建立包含所有 PDF 及其相關費用的備份的報告。我們知道存取所有批准（發票和付款）的完整審計追蹤的重要性。 ****Fidesic 免費**** Fidesic 為使用者提供無限、免費的 Fidesic 試用，以探索 AP 自動化對其組織意味著什麼，沒有時間限制。

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