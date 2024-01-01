替代項 - Fictiv
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad 是一款免費且易於使用的應用程序，適用於 3D 設計、電子產品和編碼。
Onshape
onshape.com
登入/登入 Onshape - 全球數千家公司使用的現代 CAD 系統。
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint 是 3D 列印機的快速 Web 介面。
SelfCAD
selfcad.com
問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官
Jiga
jiga.io
將您的供應商與您組織的通訊堆疊同步。自動執行詢價、採購訂單和訂單狀態追蹤。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
BuildBee
buildbee.com
基於雲端的切片和控制軟體，具有整合的區塊編碼環境、餅乾切割機產生器和光刻機產生器等基本建模功能以及簡化的工作流程。它具有一些漂亮的功能，例如用於損壞檔案的自動修復工具、用於將大型模型分解為可列印部分的分割工具（帶有自動生成的連接器）、詳細的G 程式碼檢視器、即時攝影機回饋和作業佇列。它使用機器學習來指導每個模型的「適印性」。工作流程非常簡單易學，但仍具有詳細設定控制的選項。它提供非常好的、一致的列印結果，並適用於大多數 FFF 印表機和一些 SLA。它非常適合家庭、教育或企業使用，具有車隊和群組管理工具以及完全遠端或桌面連接的選項。設定印表機一次，然後從 Android 應用程式或任何瀏覽器遠...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways 是領先的平台，透過使用 3D 列印進行設計、製造和銷售的服務重新定義產品創造。