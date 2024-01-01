Fermat 是一款改變遊戲規則的人工智慧工具，旨在徹底改變時尚產業。它使用戶能夠加快構思、設計和展示時裝設計的速度，從而大大增強他們的創意工作流程。 Fermat 也是一款協作白板，讓設計師能夠將他們的想法轉化為逼真的視覺效果。用戶可以透過一鍵獲得高品質渲染將他們的手工草圖轉化為現實。 該工具鼓勵設計師利用視覺參考來應用他們獨特的風格，以保持他們的系列的連貫性或改進他們的暢銷書。 提供的一個重要功能是能夠在幾秒鐘內改變時尚單品的氛圍、材質和顏色。它還提供了可視化不同模特兒的服裝並根據需要調整設定的能力。 Fermat 還允許高解析度升級以增強精心製作的設計，並提供將設計轉換為可編輯向量格式的選項。它是一個重要的工具，使時尚創作者能夠將他們的想法轉化為有形的原型，幫助想法的視覺表達，並促進團隊之間的有效協作。 它受到各種知名公司和自由時尚顧問的信任和使用。

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