替代項 - Faturify
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Zoho Invoice
zoho.com
適用於小型企業的線上發票軟體。 Zoho Invoice 是線上開立發票軟體，可協助您製作專業發票、自動發送付款提醒並更快地在線上獲得付款。
Zoho Inventory
zoho.com
適用於成長型企業的庫存管理軟體。 借助我們強大的庫存管理、訂單履行和庫存控制軟體，增加您的銷售額並追蹤每個單位。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由工作者和小型企業的首選發票產生器和業務工具。無論您身在何處，都可以透過網路和行動應用程式建立發票並將其發送給您的客戶。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。機構。目前的客戶包括摩根大通商業銀行、富國銀行、商業銀行和奧馬哈第一國民銀行。美國銀行和 PNC 也使用 Bill.com 作為其支付技術產...
Moneybird
moneybird.com
會計也可以很有趣！超過 20 萬名企業家使用我們的軟體來管理他們的財務。
Finom
finom.co
Finom 提供完全線上的企業帳戶，徹底改變並簡化了財務營運。它整合了全球支付工具、智慧發票、自動記帳和團隊費用管理功能。 Finom 的訂閱計畫適用於任何規模的企業，從自由工作者和新創公司到中小企業和企業。透過 Finom，您將在 1-3 個工作天內獲得完全線上準備的歐洲 IBAN。您開設的企業帳戶具有一系列優勢，可讓您直接透過手機或筆記型電腦處理財務： - 為您和您的團隊提供免費簽帳卡，回饋高達 3%； - 使用 Apple Pay 和 Google Pay 進行便利的行動支付； - 每月免費 ATM 提款限額取決於所選方案； - 免費 SEPA 和直接扣款轉帳金額取決於所選方案； - 全...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple 讓小型企業能夠隨時隨地開立發票並透過手機開展業務，從而節省了小型企業的時間。 Invoice Simple 是領先的發票應用程序，並且仍在快速成長。多年來，我們已經使用我們備受好評的 iOS 和 Android 應用程式以及我們的網站為數十萬滿意的客戶提供支援。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款適用於最多 20 人的小型團隊的工作管理軟體。它是數位、創意和行銷機構、諮詢企業、軟體和工程公司以及建築公司的理想選擇。它允許您隨時隨地管理客戶專案和業務任務、追蹤工作時間並為客戶開立發票。軟體的主要重點是幫助團隊從開始到結束管理專案： - 將專案拆分為任務清單和任務，並將其分配給您的員工或同事- 透過網路計時器自動追蹤辦公室的工作時間或在旅途中透過行動應用程式- 透過討論讓參與專案的每個人都了解最新情況- 創建可自訂的靜態和即時報告並追蹤業務績效- 儲存與專案相關的所有文件- 以便每個人都可以隨時存取它們- 視覺化團隊的工作，消除瓶頸，並減少項目中的空閒時間- 跟踪所有計算...
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks 是一款智慧、美觀的會計軟體，適用於承包商、小型企業和會計師。我們還使線上發票和時間追蹤比以往更容易。我們的應用程式提供了更直觀的體驗和更簡潔的佈局，而且它可以在任何地方使用。 ZipBooks 絕不會在發票上加浮水印、出售您的資料或向您發送
Kintone
kintone.com
Kintone 是一個無程式碼業務應用程式平台，允許非技術用戶為其團隊和組織創建強大的應用程式、工作流程和資料庫。使用點擊而不是程式碼，Kintone 使用者可以建立自動化業務流程、協作處理專案/任務以及快速報告複雜資料的應用程式。對於需要立即開始使用的企業用戶，Kintone 還提供了數十種預先建置的應用程序，適用於 CRM、專案管理、庫存管理等各種用例。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，以使您的專案按計劃並...
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
Veeqo
veeqo.com
免費送貨軟體的功能不僅僅是列印標籤。借助 Veeqo 完全免費的運輸管理軟體，以低運費、自動化和強大的履行工具降低履行訂單的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即時費率折扣：立即獲得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣費率。無需談判，無需設定運輸量。如果您有自己的電信商帳戶，您可以隨時連線。自動費率選擇：透過費率購物，自動為您在任何管道收到的每個訂單選擇最佳價值標籤，節省時間。快速大量出貨：Veeqo 可以選擇最優惠的價格並一次發貨最多 100 個訂單。這樣您就可以節省時間、點擊和現金。自動運輸規則：提前設定重量、價值、交貨選項和其他規格。 Veeqo 遵循...
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分...
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
Invoice Maker
invoicemaker.com
Invoice Maker 是一個用於建立發票、估算、報告、接收付款和營運業務的綜合解決方案。有了它，您無論身在何處都可以建立表格、填寫範本、向客戶發送文件並接受付款。
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
Webgility
webgility.com
Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花...