替代項 - EZsign

Propoze

propoze.app

Propoze是一款易於使用的提案管理軟體，可讓使用者快速建立和分享銷售提案。由於其簡單性和易用性，它在競爭對手中脫穎而出。其拖放提案產生器可幫助用戶在短短幾分鐘內建立提案 - 預設情況下每個提案看起來都令人驚嘆。 Propoze 主要為自由工作者和小型企業設計。為了幫助他們贏得更多客戶並發展業務，Propoze 允許用戶（即使是永久免費計劃）創建無限數量的提案並吸引無限數量的客戶。借助 Propoze，使用者可以建立和管理自己的自訂服務和單元，並且可以根據需要向應用程式添加任意數量的客戶端。