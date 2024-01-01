替代項 - EZ File Drop
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為 SkyDrive）是 Microsoft 營運的文件託管服務和同步服務，作為其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 於2007 年8 月首次推出，允許用戶在雲端儲存檔案和個人資料（例如Windows 設定或BitLocker 復原金鑰）、在Android、Windows Phone 和iOS 行動裝置、Windows 和macOS 電腦以及其他裝置之間共用檔案和同步檔案。 Xbox 360 和 Xbox One 遊戲機。使用者可以將 Microsoft Office 文件上傳到 OneDrive。 OneDrive 免費提供...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。它在...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位於荷蘭的基於互聯網的電腦檔案傳輸服務。該公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 於 2009 年在阿姆斯特丹創立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其應用程序，名稱為「Collect by WeTransfer」。 2020 年 5 月，印度以安全原因為由禁止了 WeTransfer 應用程式。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Zoho WorkDrive
zoho.com
為協同工作的團隊提供線上文件管理。 改變團隊的合作方式 - 為他們提供安全、共享的工作空間，讓他們的想法從構思到實現都有一個歸宿。創造、協作並實現團隊合作。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套用戶端伺服器軟體，用於建立和使用檔案託管服務。 Nextcloud 是免費且開源的，這意味著任何人都可以在自己的私人伺服器設備上安裝和操作它。 Nextcloud 應用程式在功能上類似於 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本機電腦上使用或用於異地檔案儲存託管。 Office 功能僅限於基於 x86/x64 的伺服器，因為 OnlyOffice 不支援 ARM 處理器。 與專有服務相比，開放式架構使用戶能夠完全控制其資料。 原來的 ownCloud 開發人員 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud...
pCloud
pcloud.com
pCloud 是安全的雲端存儲，您可以在其中儲存、共享和處理所有文件。您可以在任何裝置上隨時隨地存取它們！免費獲得 10 GB！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Zoho Docs
zoho.com
團隊和個人的線上文件管理。 將您的團隊帶到安全的協作工作空間，每個人都可以即時使用一切。安全地創造、協作並完成工作。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基於歐盟的安全雲端存儲，終身免費存儲空間以及連接多個雲端帳戶（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和個人存儲的選項。探索更好的方式來儲存、存取和分享您的照片、影片和文件。取得免費帳號吧！
Sync
sync.com
透過 Sync 隨時隨地儲存、共用和存取您的檔案。
Starchive
starchive.io
由創意人士建構、為創意人士打造的數位資產管理。將您的文件儲存在雲端中，利用人工智慧驅動的元數據，快速共享大型檔案。
Copilot
copilot.com
Copilot 是服務企業的現代化客戶門戶 透過客戶入口網站為客戶提供一站式體驗，簡化訊息、付款、文件共享、幫助中心、自訂應用程式存取等。
Tresorit
tresorit.com
超安全的雲端儲存和檔案共享。透過端對端加密和瑞士隱私保護您的個人照片和工作文件。個人套餐從 500GB 加密線上儲存起。
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx - 印度文件共享應用程式和具有雲端儲存的線上文件傳輸平台。安全地在線上共享文件。在任何裝置上共用影像、影片、文件、資料夾或數位資產。
odrive
odrive.com
對所有儲存的統一訪問，以便您可以同步、共享、備份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Moxo
moxo.com
Moxo 互動工作空間被世界各地的領先企業用來簡化數以百萬計的 B2B 項目，從帳戶註冊到帳戶管理。
Datto
datto.com
Datto, Inc. 是一家美國網路安全和資料備份公司。 2007 年成立於康乃狄克州諾沃克，2017 年成為 Vista Equity Partners 的子公司，並與 Autotask Corporation 合併。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免費發送大型檔案。透過電子郵件發送文件、線上儲存文件、控制發送和下載以及將 DropSend 用於您的業務。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、組織和編輯所有文件。超過 20,000 名客戶已使用 CAYA 作為雲端中的文件中心並將其日常郵件數位化。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
Onehub
onehub.com
Onehub 是一款 Web 應用程序，可提供您與合作夥伴、客戶、同事和供應商輕鬆、安全地共享業務資訊和文件所需的一切。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
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使用一個平台跨任何雲端、任何裝置、隨時隨地保護、管理和最大化您最有價值和高風險的資料類型（數位內容）。
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