替代項 - Extensiv
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前稱為 TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，允許您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。AfterShip 於 2014 年 5 月獲得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 萬美元 A 輪投資。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Debutify
debutify.com
用更少的時間、更少的精力獲得更多的評論。 Debutify Reviews 簡化了客戶評論的請求、收集和管理，因此您可以更快地獲得更多評論。
Veeqo
veeqo.com
多合一電子商務運輸軟體。透過低運費、自動化和無憂的履行工具，降低履行訂單所需的成本和時間。
Elfsight
elfsight.com
無需編碼即可升級您的網站。 Elfsight 小工具可協助 1,000,000 多個網站所有者增加銷售額、吸引訪客、收集潛在客戶等。透過即用型解決方案節省您的時間和金錢，並更快地發展您的業務！ ⚡️
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
MYOB Australia
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
Dolibarr
dolibarr.org
基於網路的ERP 和CRM 開源軟體，用於管理專業或基礎活動（中小企業、自由工作者或大公司）：報價或商業提案、發票、產品、聯絡人、議程、訂單、採購、庫存、電子郵件、CMS、POS
MRPeasy
mrpeasy.com
簡單但功能強大的基於雲端的製造 ERP/MRP 軟體。生產、庫存、客戶、採購、財務和團隊的無縫管理。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全通路零售管理系統，可將您的訂單、庫存、財務、POS 和 CRM 集中於一處。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的線上市場上列出和銷售其產品的最簡單方式。
Exact
exact.com
專案規劃解決方案可協助企業產生報價、向員工分配任務、建立發票和預測收入。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
MYOB New Zealand
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使製造商能夠連接、自動化、追蹤和分析其業務的各個方面（從車間到頂層），以推動業務轉型。 Plex 智慧製造平台建構於雲端，包括MES、ERP、供應鏈管理、工業物聯網和分析，用於連接人員、系統、機器和供應鏈，使他們能夠在不斷變化的環境中以精確、高效和敏捷的方式引領產業發展。市場。
Striven
striven.com
Striven 是一款一體化業務管理軟體套件，包含您的組織成功所需的一切。
Channable
channable.com
我們的一體化平台提供您所需的解決方案，以實現更高的可見度、更聰明的廣告活動和更個人化的行銷。
Replyco
replyco.com
Replyco 是一個電子商務幫助台平台，可將所有客戶訊息集中到一個直覺的收件匣中。自動化任務、簡化工作流程並在短時間內提供卓越的客戶支援。
Feedonomics
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我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook