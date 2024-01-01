ExtendMusic.AI 是一款人工智慧工具，可讓音樂創作者透過產生新鮮且鼓舞人心的音樂來增強和擴展其原創作品。用戶首先以 .wav 或 .mp3 格式上傳他們獨特的音樂，然後人工智慧技術使用尖端演算法創建新的音軌，以補充和豐富原始作品。 該工具由 Mark Doppler 創建，提供基於信用的系統，每次上傳所需的信用量取決於文件​​的長度。 ExtendMusic.AI 的生成式 AI 技術最多需要 60 秒才能建立新音軌，時間越長，就會花費額外的積分。 ExtendMusic.AI 非常適合那些尋求透過新穎、創新和個人化的作品來放大聲音的音樂創作者。 該工具可用於為電影配樂、電玩配樂和廣告創建編曲。總體而言，ExtendMusic.AI 為希望透過產生的內容增強和擴展其原始音軌的音樂創作者提供了創新的解決方案。 該工具提供了一個易於使用且易於導航的介面。它提供了一個基於信用的系統，用戶友好且價格實惠，可供廣泛的用戶使用。

網站： extendmusic.ai

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