ExtendImage AI 是一款利用產生人工智慧 (AI) 擴展影像的工具。該工具允許用戶將各種人工智慧技術應用於他們的圖像，例如添加新元素、混合樣式和創建調色板。 它被設計為用戶友好且易於使用，只需幾個簡單的步驟即可開始。用戶可以上傳圖像並選擇所需的人工智慧技術，例如添加前景或背景、混合兩個圖像或創建調色板。 該工具還提供一系列高級功能，例如調整 AI 效果的強度和編輯輸出影像。 ExtendImageAI 可用於建立新的獨特影像，以及擴展現有影像。 對於圖形設計師、數位藝術家和任何其他想要創建有趣視覺效果的人來說，它是一個很好的工具。

網站： extendimage.ai

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