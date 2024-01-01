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ExpertBox 是符合 HIPAA 標準的端到端遠距醫療軟體，可讓您提供一流的遠距醫療服務、自動化工作流程、減少管理任務、實現無紙化、無縫管理您的診所並與患者建立持久的關係。借助 ExpertBox，您可以： - 管理您的可用性 - 讓患者 24/7 在線預約 - 預先獲取患者詳細信息 - 透過高清視訊通話提供虛擬護理 - 透過聊天隨時隨地解決關鍵問題 - 管理與患者相關的數據和文檔- 控制您的員工- 向患者發送自動預約提醒- 發送可自訂的自動發票- 讓您的患者在預約前簽署服務協議- 獲取在線付款- 訪問您的財務歷史記錄- 收集患者的反饋
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Business
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